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慈善探訪丨胡定欣驚訝非洲仍存在「女性割禮」　鼓勵活在當下學懂感恩

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 28 分鐘前

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定欣慶幸當地婦女堅強面對困境，團結一致，持續推動改善下一代女孩的權益。

埃塞俄比亞阿法爾氣候災禍頻繁、貧窮問題嚴重，同時被傳統觀念深深影響胡定欣早前便為慈善出力，應國際培幼會之邀到阿法爾探訪，當中最令定欣震驚是傳統的「女性割禮」習俗仍然存在。

在探訪一位從事了25年的割禮師，更令胡定欣了解到當地傳統文化如何傷害女性一生，深刻體會當地弱勢女孩的困境。

慈善探訪丨胡定欣學懂擺脫無謂苦惱　訪埃塞俄比亞痛心女人要受苦：出世那刻已經冇選擇

不平等問題嚴重

定欣出發探訪前做了少少資料搜集，了解到埃塞俄比亞性別不平等問題嚴重，女性面對貧窮、性暴力、童婚、割禮及輟學等多重威脅，而傳統的「女性割禮」有4種不同方法，但都是在女嬰出世後7日進行，以刀片殘割她們的外陰，再用針綫縫合。

她說：「現場看到割禮的用具，已經不能想像有幾痛，同時這些痛是那些女孩一生的痛，在月經時會帶來無比痛楚外，傷口亦很容易受感染，從而染上不同女性疾病。」

定欣在探訪中認識一名曾遭受性侵的婦女，細聽她尋求公義、走出傷痛的過程。定欣感歎性別不平等，嚴重剝奪當地女性的權益。

學懂珍惜活在當下

定欣感謝培幼會在當地進行宣傳及教育工作，在這次行程中便認識了一名從事了25年的割禮師，她在看到那些曾接受割禮的女生苦楚後，醒覺今時今日不應再有這個習俗，並開始在當地推動宣揚反割禮，最終成功令750個女嬰不用進行這個習俗。

另外，探訪行程中，定欣接觸了一名女孩因家庭經濟問題面臨輟學、三餐不繼，於是主動伸出援手，成為她的捐助者，為她及她的家庭、社區提供糧食、水利設施及教育等支援。

定欣回想在香港生活富足，女性被尊重、有自由選擇的權利，說：「原來有時我們的煩惱根本微不足道，相比那些憂慮三餐、每天也在苦困中度過，連生活上很基本的東西都缺乏的人，我們已經好幸福，我們要學懂珍惜，活在當下放開無謂的困擾。」

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