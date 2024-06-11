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靚媽精明眼｜同仁堂安宮牛黃丸加價兩成 靚媽必學靠20個數字辨別真假牛黃丸

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最後更新： 50 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

港版北京同仁堂安宮牛黃丸價格最近「靜雞雞」加價兩成。

【牛黃丸/北京同仁堂/安宮牛黃丸/同仁堂】安宮牛黃丸有救命藥之稱，向來深受歡迎。港版北京同仁堂安宮牛黃丸價格最近「靜雞雞」加價，1粒裝的安宮牛黃丸定價，由早前的1,060港元（約985元人民幣）加到1,280港元（約1,189元人民幣），加幅接近兩成。由於安宮牛黃丸有價有市，以往都不停出現假貨，靚媽靚太們購買時如何辨別真偽？

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好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

安宮牛黃丸｜安宮牛黃丸加價

同仁堂國藥官網顯示，1粒裝的港版安宮牛黃丸最新定價，由早前的1,060港元（約985元人民幣）加到1,280港元（約1,189元人民幣）。

內地傳媒《中新經緯》記者曾致電同仁堂國藥官網諮詢熱綫，工作人員表示不清楚加價原因。該名而記者其後致電同仁堂旺角分店，店員表示「因原料上漲，所以漲價，早就跟你說了之後會漲價」。報道指，內地出售的安宮牛黃丸未有漲價，雙天然安宮牛黃丸仍是賣860元人民幣一粒。

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安宮牛黃丸｜安宮牛黃丸如何辨別真偽

由於安宮牛黃丸供不應求，市面上經常出現仿冒貨品。北京同仁堂官方網站曾多次教消費者辨別真假貨品，主要從4個方面去分辨：1.包裝罐上清楚印有「北京同仁堂」註冊商標

2.包裝罐上的註冊證明書持有人資料是「北京同仁堂國藥有限公司」

3.包裝罐上印有香港中成藥註冊編號：HKC-04870

4.罐身下側貼有「防偽溯源標籤」，購買時請確保完整無缺，並將兩組數字 (共 20 個數字單位) 輸入「防偽查詢」平台查詢。

安宮牛黃丸｜安宮牛黃丸成分

安宮牛黃丸的成分主要是天然牛黃、天然麝香、珍珠、黃連、黃芩、梔子、朱砂、雄黃、鬱金、冰片、水牛角濃縮粉等名貴藥材。至於香港版安宮牛黃丸及內地版安宮牛黃丸的區別，是在於製藥標準不同，如內地藥企遵循的《中國藥典》，中藥材內鉛含量限制是不能超過5mg/kg，香港《中醫藥條例》規定為0.179mg/kg。

更多品牌故事：品牌故事｜英國偶像歌手大讚「靈丹妙藥」 令港產品牌枇杷膏一夜間紅到國際

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