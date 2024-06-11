優才計劃︱孫玉菡：若以享福利為來港目的　有違計劃原意

▲ 孫玉菡指，若以享福利為來港目的，非正確心態。(勞福局fb圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）指，最近，留意到內地社交媒體有帖文聲稱，經特區政府優秀人才入境計劃（優才計劃）入境後，無法在香港享有各項福利。他強調，若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。

孫玉菡今日在社交網站表示，優才計劃是吸引頂尖人才及高技術專才來港定居的入境計劃，計劃廣受各地人才歡迎，自2023年1月至今年5月底，已接獲接近10萬宗申請，同期有約18000人獲批來港。他表示：

我深信有意來港的優才，是着眼於香港的發展機遇和優勢，為自己謀更大發展之餘，也為香港經濟作出貢獻價值。我相信到港人才不會考慮能否享有香港的福利，而是着眼於盡快創業或尋找工作，以符合續簽的要求。

自2022年底，特區政府推出一系列招攬人才措施，吸引內地及海外人才前來香港發展事業和定居。孫玉菡指，各項招攬人才措施推出以來反應理想，截至今年5月底，各項人才入境計劃共收到超過30萬宗申請，獲批近19萬宗，超過12萬名人才已來港。

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