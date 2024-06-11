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小一派位｜靠借地址抽中喇沙小學 內地家長小紅書高調曬命被舉報

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 15 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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內地家長小紅書高調曬靠借地址抽中喇沙小學。

2024/2025年度小一統一派位已於6月5日放榜，獲派首三志願滿意率達83.7%創新高。小一放榜結果出爐後，內地有家長高調在小紅書上報喜，指自己靠借地址的方法，成功為兒子派入41校網的傳統名校喇沙小學，但由於受到網民「攻擊」指借地址是犯法，該名家長現時已刪除帖子。

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鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

小一派位｜借地址抽中喇沙小學

該名居住在深圳的家長，在小一派位結果出爐後，高調地在小紅書上分享自己為兒子申請小一派位的攻略。她表示，自己靠向中介借地址，成功令兒子在小一派位階段派入41校網的傳統名校喇沙小學。該名家長的帖子發佈後吸引大批網民留言，有網民直言借地址是犯法，剝削其他學童的入學機會，懷疑迫於壓力，該名家長現時已刪除帖子，但小紅書上仍然有人在討論這個熱門話題。

小一派位｜想搬入名校區不怕搬錯屋　全港36個小一校網大檢閱

小一派位｜小一派位認可住址證明

現時「小一入學統籌辦法」分為兩個階段，包括「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段。「統一派位」包含甲部和乙部，甲部佔統一派位學額的10%，申請不受校網所限制的申請，家長可填寫不多於三所小學。

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乙部則佔其餘90%學額，申請人只能根據家庭住址所屬的校網，按志願填寫校網內的學校排列次序。因此，統一派位結果較受校網所限制。據教育局資料，小一入學申請人的地址是指申請人的唯一或主要居所，不過並非所有均屬教育局認可的住址證明。

認可住址證明：已蓋釐印租約、差餉單、公屋租約、水、電、煤氣費單、住宅電話或寬頻收費單

不受認可證明：手提電話收費單、銀行信件、法庭傳票、稅單、立法會投票通知書

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小一派位｜借地址或會被取消學位

教育局過往接受訪問時表示，申請兒童的居住地址是指申請兒童的唯一或主要居所，即日常起居生活的地方。家長在填報住址時，必須填寫真確的居住地址。

發言人提醒，倘若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。如證實有製造虛假文書的行為，根據現行的刑事條例，屬刑事罪行，一經定罪，可處監禁14年。學位被取消後，入學子女不能重新遞交申請，局方會根據該名學童真實的地址派發有關學位，需視乎該校網學校剩餘學額情況。

教育局提醒，所有申請小一入學統籌辦法的家長，均須在申請表上作出聲明，確認表格內的資料全屬正確無訛；亦設有查核機制，確認申請兒童是否屬於所填報的校網，並已加強有關的抽查工作，亦鼓勵市民利用學位分配組的熱線電話（2832 7700）舉報懷疑的個案。

延伸閱讀喇沙小學校長訪問：出身教育世家以育人為使命　喇沙小學校長培養學生做紳士

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