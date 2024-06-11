提防詐騙︱通訊辦與新加坡簽署諒解備忘錄　加強應對跨境電騙濫發訊息

▲ 通訊辦與新加坡IMDA就加強合作打擊電話詐騙和濫發訊息簽署諒解備忘錄。（政府新聞處圖片）

香港通訊事務管理局辦公室與新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）今日（11日）在新加坡簽署諒解備忘錄，進一步加強合作打擊詐騙電話和短訊，以及管理濫發訊息。

通訊事務總監梁仲賢與IMDA副局長兼電信及郵政部總監謝愛玲於雙邊會議簽署諒解備忘錄，藉此加強香港和新加坡在規管措施、公眾教育和技術方案研發等範疇的策略性合作、支援及資訊分享，以應對及緩減與電話詐騙和濫發訊息（包括電話和透過短訊服務發送的訊息）相關事宜。

梁仲賢指，諒解備忘錄讓兩地規管機構透過適時交換資訊和合作，分享最新市場趨勢和發展洞見，以更有效應對跨境通訊對兩地市民與日俱增的威脅和滋擾。隨着通訊辦與IMDA建立更緊密夥伴關係和合作，將有助兩地建立更穩健的通訊規管制度。

通訊辦又提到，為保障電訊用戶免受詐騙，並維持香港可靠完善的通訊基建設施，一直與不同政府部門合作，從電訊服務角度推行一系列打擊電話詐騙和濫發訊息的措施。截至今年4月底，電訊商已在實名登記制下拒絕221萬張電話儲值卡的登記申請，並取消167萬張登記紀錄未合規的電話儲值卡的實名登記。按警方轉介，目前已有超過9,700個涉及懷疑詐騙活動的網頁連結被攔截，及超過3,800個電話號碼被停止服務或封鎖。另外，約有69萬個涉及可疑致電模式的本地電話號碼被電訊商暫停服務。

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責任編輯：梁薾心