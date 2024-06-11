簡約公屋│何永賢預告本周公布申請細節　首批簡約公屋料明年首季入伙

▲ 首批簡約公屋料明年首季入伙，何永賢預告本周公布申請細節。(何永賢FB圖片)

房屋局局長何永賢表示，當局正全速推進簡約公屋有關工作，並預告房屋局今個星期就會公布簡約公屋的申請細節，希望更多基層市民能夠理解和把握擺在眼前、能改善一家人生活環境的重要機會。

第一批「簡約公屋」項目將於明年第一季陸續入伙；提供約2,300個單位的牛頭角彩興路項目則預計最快明年第二季落成。

立法會房屋事務委員會今日（11日）應房屋局邀請，參觀牛頭角彩興路簡約公屋項目（彩興路項目），以了解簡約公屋項目的最新進展。議員首先聽取房屋局局長何永賢就彩興路項目的簡介，及後視察示範單位，了解單位的設計和設備。每個單位均設有獨立洗手間、淋浴間和開放式煮食空間，並配備電熱水爐等基本設備。

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何永賢昨與立法會議員參觀位於彩興路項目的樣板單位，分別視察了一、二人和四、五人的樣板單位，「讓大家可以「現場感受」一下，交貨標準的單位設計簡單、明亮，而設備包括熱水爐和抽氣扇。」她說為免入住居民要在單位鑽孔，項目團隊亦預設了幾個簡約的牆架以善用空間，供居民擺放物品。

她指最近簡約公屋的消息較多，因為有關工作全部都全速推進當中，「預計項目團隊能快速興建好彩興共19層、有升降機、約2300個單位。」早日服務有需要的市民，幫助他們大大改善生活環境。

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