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S2O音樂節｜中環音樂節強勁節拍震到過海　8.5公里外黃大仙居民不適報警投訴

社會

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 60 分鐘前

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上周六及周日（8日及9日）在中環海濱舉行的「S2O亞洲潑水音樂節2024」，未有發生早前另一個玩水音樂節的領取行李混亂問題，不過卻引發另一場投訴。有居於黃大仙、慈雲山及鳳德一帶的居民向警方報案及向環保署投訴，投訴在9日晚上受到強勁音樂節拍滋擾，部分人感到頭暈、心悸及耳朵不適等徵狀。他們懷疑強勁音樂來自遠在8公里外、對面海的S2O亞洲潑水音樂節。警方確認收到相關投訴，惟未能確認噪音源頭是否就是源於該活動。環保署亦表示，至今收到2宗有關活動的投訴，並正作出跟進，該2天分別在大會堂及尖沙咀巡視，亦未發現有噪音滋擾。

近日不少黃大仙至慈雲山一帶的居民在網上留言，在周日（9日）晚上受到持續強勁節拍音樂的震動聲滋擾，甚至出現不適。不過亦有居於紅磡的網民指：

「我住紅磡都聽唔到，點會黃大仙聽到。」

另有網民都不理解：

「最近現場嘅民居都冇投訴有噪音，反而離咁遠嘅黃大仙聽到噪音？」

不過有慈雲山居民就言之鑿鑿：

「因為我地係山近窗口都心悸，真心個bass好勁。你覺得你地聽唔到，下次上黎竹園 慈雲山比佢震下。」

有網民就差點以為有幻聽：

「琴晚以為自己有病，一直聽到boomboomboom，心跳得好快，頭又赤赤地。望出去黑咪媽又咩都冇，我屋企人個個都話聽唔到。我話我聽到好大聲喎！佢地話我有幻覺。」

另有網民笑言，「遲下啟德體育園開演唱會咪大聲到聽live咁。」不過亦有網民認為應該體諒，「音樂節係咁㗎喎！唔通塞耳仔搞音樂。」

 

中環海濱活動空間前晚起一連兩日（8至9日）舉行「S2O亞洲潑水音樂節2024」，黃大仙多區，包括樂富、竹園、慈雲山、鳳德等均有居民在社交網站發文及留言表示，昨晚（9日）約9時至11時持續受到巨大聲浪、震盪聲、強勁節拍音樂滋擾，並指已報警及向環保署投訴。有居民認為是與正在「對面海」舉辦的「S2O潑水音樂節」播放的音樂太大有關。

警方表示，本月9日晚上9時至11時接獲多宗受噪音和音樂滋擾的投訴，惟未能確認噪音源頭。報案人來自黃大仙不同地區，包括慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等。

點擊圖片放大

環保署昨日（10日）回覆傳媒查詢時指出，在潑水節期間有安排巡查，6月8日晚有派員到中環大會堂一帶量度噪音，未發現超標情況；而6月9日亦有派員到尖沙咀海濱視察，並向主辦單位了解噪音監測情況，期間亦未發現有噪音滋擾。環保署表示正在跟進事件。

 

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