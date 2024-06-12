律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路

▲ 要在本港成為律師不容易。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/翁靜晶/律師】翁靜晶日前在YouTube直播以「翁靜晶同你傾下城中熱話背後嘅法律問題」為題，站在法律的角度分析《東張西望》播出的何伯何太事件，結果被何太不點名質疑專業資格，揚言「我指嗰啲個別律師，冇專業嘅水準，係廢柴，個律師牌都唔知點樣得嚟，係買嚟嘅！」再次引發網民熱話。香港每年盛產的狀元多數都以律師為目標，要在本港執業做律師，律師牌可以買回來嗎？

事實上，要在香港成為執業律師是不容易的事情，首先在DSE要取得高分才可以進入大學讀法律，以香港大學法律學士課程為例，2022年的收生中位數為35分；香港中文大學法律學士的收生分數以核心科目及最佳2科選修科計算，2023年的中位數為29分。畢業後更要通過律師考試及實習。

律師資格｜怎樣能成為律師（事務律師）？

根據香港大學法律與科技研究中心資料，擬取得律師資格的人士，必須於香港大學、香港城市大學、香港中文大學或其他認可之普通法適用地區之院校取得法學士學位或法律博士學位或同等學歷之人士（如所持之學位並非法律學，可再通過Common Professional Examination of England and Wales (CPE) 之考試），並取得法學專業證書 / 法律學深造證書。

在取得所需學歷後，仍要再完成兩年的實習律師（trainee solicitor）實習期，表現良好，才可獲認許在香港以律師身分執業。

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律師資格｜怎樣成為大律師？

根據《法律執業者條例》（香港法例第159章）第27(1)條, 符合下列資格之人士可在香港申請成為大律師：

是本港法學專業證書 / 法律學深造證書之持有人；或

於香港執業的律師；或

於外地執業的律師。

申請人必須取得香港或其他海外普通法法律學士學位或法律博士學位或同等學歷之人士，或通過Common Professional Examination of England and Wales (CPE) 之考試才可修讀法學專業證書 / 法律學深造證書課程。

如申請人屬本港執業律師，他們須於申請日前（或在申請日之前不超過12個月）經已擁有至少3年之認可執業律師資格，而於上述3年期間內，他們亦須在本港執行律師工作或根據《律政人員條例》（香港法例第87章）受聘於政府為律政人員。

如申請人屬外地執業律師，他們需要：

於當地之司法管轄地區內持有有效的法律專業人員證書；

於當地之司法管轄地區執業至少3年；

有良好之執業紀錄；及

通過本地之大律師資格考試。

除上述的要求外，申請人取得大律師資格前必須完成6個月的實習大律師實習期（pupillage）；如要正式執業，他們還須再實習6個月（在該段實習期內，他們可在限定範圍內以大律師身分執業）。大律師如執業不少於10年，且表現出色和成就獲得公認，便可申請成為資深大律師。

律師資格｜大律師vs律師有何分別？

大律師（Barrister）與律師（Solicitor）其實沒有等級之分，只是負責的範疇不同。大律師一般負責打官司，他們於高等法院及終審法院均享有發言權，但必須經由律師轉介下獲聘。律師亦即一般人稱的事務律師，在部份法院的發言權受到限制，他們多數負責離婚、樓宇買賣等法律事務，以及向大律師提供指示。至於資深大律師，通常處理一些較為複雜的案件。

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