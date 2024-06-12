歐國盃即將德國揭幕　即睇奪標大熱出線熱門金靴誰屬

四年一度球壇盛事2024歐洲國家盃將於6月15日凌晨3時揭開戰幔，24路雄師聚首德國爭逐歐洲之王名銜，激戰可期！揭幕戰由東道主德國坐陣慕尼黑安聯球場迎戰蘇格蘭，其餘分組賽和淘汰賽分布在德國10個城市舉行，開賽時間主要為香港時間晚上9時、凌晨12時及凌晨3時，決賽選址在首都柏林奧林匹克運動場上演，球迷將於7月15日凌晨3時見證歐洲之王誕生。

大戰即將開鑼，趁早預測一下有力問鼎冠軍的球隊、小組出線熱門，以及神射手花落誰家。

3大歐洲強豪成爭標大熱

東道主德國在過去2屆世界盃失望地在分組賽止步，上屆歐國盃也在十六強被淘汰，戰績差劣。德國足總痛定思痛，請來少帥拿高士文領軍。經過一輪磨合，德國在2024年先後擊敗法國和荷蘭兩支傳統強隊，重現強隊風範。陣中有拜仁新星穆斯亞拿和帶領利華古遜創出不敗佳績的科利安華迪斯，配合經驗老將紐亞、湯馬士梅拿，勢必在主場大踢翻身仗，加上德國以東道主身份出征向來有保證，1974年成為世界冠軍、1988年歐國盃打入4強、2006年世界盃也斬獲季軍，難怪德國被捧為奪標頂頭大熱。

港人最熟悉的英格蘭步入大勇大熟之年，首席前鋒哈利卡尼在拜仁狂轟40多球，狀態大勇，中前場有效力皇馬的祖迪比寧咸、曼城的菲爾科頓，以及阿仙奴雙星布卡約沙卡和迪格蘭賴斯合組黃金中場線，吸收了2020歐國盃和2022世界盃的經驗，一眾戰將進一步成熟，預期今屆很大機會踏入收成期。



法國貴為2022世界盃亞軍，坐擁新一代球王基利安麥巴比，實力已有保證，陣中主力大部份在歐洲豪門擔任正選，前中後三線極具水準，如能保持兩年前在世界盃表現，有力繼2000年後再度封王。



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小組首次名出線熱門分析

A組：德國、蘇格蘭、匈牙利、瑞士

東道主德國在A組一支獨秀，首名出線手到拿來。瑞士向來在大賽發揮平穩，由2014世界盃起，每次大賽都成功突圍分組賽，次名出線機會大。



B組：西班牙、克羅地亞、意大利、阿爾巴尼亞

死亡之組三強鼎立，西班牙人才輩出，可稍稍看高半線，克羅地亞和意大利實力相當，次名之爭將非常激烈。



C組：英格蘭、丹麥、塞爾維亞、斯洛文尼亞

英格蘭的小組首次資格穩如泰山，次名相信不出歐洲二線球隊丹麥或塞爾維亞，而丹麥有曼聯新晉前鋒海倫在陣，入球較有保證，可略為看好。



D組：法國、荷蘭、奧地利、波蘭

此組形勢最明朗，法國和荷蘭實力明顯佔優，首次名不出這兩隊，法國整體實力較佳，看可好取得首名出線。



E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、烏克蘭

另一個死亡之組，四隊實力旗鼓相當，雖然比利時球員較為人所熟悉，但黃金一代淡出後，實力顯著下跌，首名出線可勝不穩，次名出線席位預計是亂局，宜取倍率更好分頭之師。



F組：葡萄牙、捷克、土耳其、格魯吉亞

基斯坦奴朗拿度破記錄第6度出戰歐國盃決賽周，陣中亦有不少實力戰將，首名穩膽，捷克則可取次名出線，因為土耳其踢大賽常常無貨交，格魯吉亞則實力所限，料難突圍。



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神射手：熱選卡尼、麥巴比 次選C朗、夏維斯

神射手大熱之選非哈利卡尼莫屬，他在德甲維持高效入球，顯示狀態大勇，加上英軍實力強大，預料英格蘭至少可闖進四強，增加卡尼數糊機會。麥巴比是法國首席王牌，突破能力強，射術精湛，2022世盃以8球成為神射手，歐國盃有力再下一城。



C朗拿度在葡萄牙的地位無人可取代，他仍然是陣中十二碼劊子手，預計他將會最後一次出席歐國盃決賽周，必然使出渾身解數，期望繼續刷新自己保持的國際賽入球記錄。夏維斯季尾在阿仙奴愈踢愈上力，狀態勇銳，配合德國極具殺傷力的中場線，預期哈伐斯在前線不乏供應，主場之利更有助發揮。



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