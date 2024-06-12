東張西望何伯丨爆何伯被仔女激到得半條命　新何太為貪錢論反擊：死咗燒嗰啲真錢畀佢

▲ 新何太又爆金句啦！

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》訪問忘年夫婦何伯何太成為城中熱話，事件更不斷發酵，為了證明並非貪何伯的450萬，新何太又爆出金句！

早前何太於抖音粉絲群組以錄音作出回應，她強調何伯無論如何都要取回那筆錢，若拿不到就「死都唔眼閉」，更說勝數絕對是百分百。

她說：「450萬頂到一條命咩？我老公話佢賠上性命都要爭取返自己既嘢呀，因為佢畀佢嗰啲不孝子女搞到都得半條人命，差啲搞死咗佢，死咗幾次架喇。」

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▲ 新何太擁有抖音帳戶！（抖音截圖）

東張西望丨新何太：我唔稀罕嗰啲錢呀

何太稱不稀罕那筆錢，更說450萬這數目太少，她說：「你都多餘既，死咗450萬，幾多畀我呀，我唔稀罕嗰啲錢呀。我老公死咗既話，我燒嗰啲真錢畀佢呀，得未？450萬真係太少呀，護理佢老人家身體都唔得架，都未夠吖，萬一有咩重病，係咪？」

對於網民質疑她貪圖何伯的450萬，何太續說打算將筆錢做慈善：「本來我話等我老公過咗身，呢450萬用剩，反正呢450萬係我老公所有既身家，我到時都會捐出去既。你又變成又問我咬住我，話到時何伯死咗450萬有幾多歸我，哼，真係吖！搞到我又要應承你哋，又講話到時將啲真錢燒畀我老公。」

不過，大家要留意，本港流通紙幣每張均屬發鈔銀行的財物，除非獲銀行授權，否則市民若無故損毀或焚燒紙幣，或在紙幣上塗污，可能違反《刑事罪行條例》第60條摧毀或損壞財產，最高可被判囚2年，至於教唆他人損毀紙幣的話亦等同違法，如果「新何太」真的燒450萬元，隨時犯法。

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