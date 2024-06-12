食用安全丨蜜雪冰城被揭員工鋅盤洗腳　總部回應：店主父燙傷應急

【蜜雪冰城/廚房鋅盤/洗手盤/洗腳/茶飲店/食安風波】以平價作招徠的內地知名連鎖店驚爆食安憂患！近日有網上影片瘋傳，指控蜜雪冰城於內地某間分店，有員工不顧衛生，竟然於廚房鋅盤洗腳。由於影片引起大批網民熱議，官方於是緊急回應稱，涉事者是因燙傷才有此舉動，涉事店舖已被下令關閉。

最新影片:

由流傳的影片中，可見一名身穿黑免上衣的男員工當時背對鏡頭，正將右腳放入不銹鋼鋅盤中作清洗，當時他的鞋在地下，襪子則已脫下並放在枱面上，旁邊佈滿膠杯及器皿。事件曝光後，於內地引起嘩然，蜜雪冰城官方昨日(11日)則回應指影片中的涉事者為加盟店主父親，因腳部燙傷，需用冷水緊急處理，才會出現有關行為。目前涉事門市已經暫停營業，並會進行消毒，而全體店員亦需進行規範訓練、整改。不過，涉事門市的具體地址，官方則稱不清楚。

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不過，對於官方的回應，不少網民卻不賣帳，指難以令人信服，「沒有看到燙紅部分，摸摸腳趾。說實話不太像」、「沒廁所嗎，沒洗拖把的地方，非得在這洗」、「這是剛好拍到了，其實我們沒看到更離譜」...

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