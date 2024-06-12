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改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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新手父母為子女改名時應注意不要有諧音，免讓他們成為笑柄。（iStock圖片）

【BB改名／改名／BB姓名】新生嬰兒改名總是讓人頭痛，名字不僅要有寓意，還要承傳父母對孩子的期望，但亦要注意讀起來是否饒口或是諧音，以免成為親友及同學之間的笑柄。內地一名姓傅的新手爸爸，千挑萬選終為兒子確定名字「傅欽」，惟普通話讀音跟「父親」相似，老師每次點名時都非常尷尬，同學們更哄堂大笑。

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傅姓爸爸為兒子改霸氣名字

綜合媒體報道，該名姓傅的男子生了兒子後，一直都希望為他改一個有霸氣的名字，男子亦不斷查閱古籍，發現一個很特別的名字組合，就是「傅欽」。這個「欽」字有恭敬、敬仰的意思，而且更是古代對皇帝尊稱的用語，例如「欽差」、「欽命」。

因此，傅男向妻子表示改名的想法後，妻子沒有贊同，因為「傅欽」普通話讀音跟「父親」相似，覺得兒子長大後會因此而埋怨爸爸。

結果不出小孩母親所料，孩子上學期間，老師每次點名叫到「傅欽」，都感到相當尷尬，全班同學亦捧腹大笑，讓老師都不敢再叫他。

網民建議改名時留意4點

有不少網民認為，改名的時候要注意4點，首先不要有諧音，免成笑柄；其次應考慮名字跟姓氏讀起來，有否其他意思；盡量不要跟明星同音同字，及最好能有喻意，讀起上來要抑揚頓挫。

2024香港20大最受歡迎中英文名

專門為父母改名提供意見的網站「NAMCHEF」，早前公布了2024年香港熱門中英文名字排行榜：

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