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輪候公屋︱排公屋近9年首派華富邨港媽憂拆遷想放棄　網民一原因勸阻：立即要

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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排公屋近9年首派華富邨，不過港媽卻想放棄。

【公屋/輪候公屋/華富邨/小紅書】華富邨被譽為「平民豪宅」，因邨內有不少單位面向180度無敵海景。有女網民於社交平台表示，輪候公屋近9年，近日首派華富邨，然而她卻認為單位殘舊，且即將拆遷，又不近小孩就讀的學校，考慮放棄等二派，不少網民紛紛勸阻，樓主最終咁決定。

憂殘舊兼要拆遷

有女網民在小紅書分享，與家人輪候公屋8年11個月，近日首派華富一邨2樓的4人單位，月租$2,218。然而，她聽聞華富邨很殘舊、交通不方便，而且即將要拆遷，加上跟孩子就讀的學校距離較遠，來回2至3小時，她因而感到苦惱，詢問網民是否應等第二派。

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網民力勸接受單位

不少網民都紛紛勸阻，認為很多人都還在等派樓，最重要是華富邨即將重建，代表可以換新樓，而且華富邨風景不錯，建議樓主先去看環境，「恭喜呀，好多都還在等」、「就是要拆遷，才立即要吧」、「可以簡單裝修等幾年，儲錢就搬新屋」。

不過，都有網民認同樓主的憂慮，又指還有兩派毋須擔心，若不喜歡便直接拒絕，「我也是第一次華富一邨，之後無要，兩個月後第二次派啟業邨」、「我也是3派才要的」。

最終，樓主表示已拒絕了單位編配，現在會派樓出來就沒有那麼快拆，擔心要等10年8載，「對帶小朋友的人來說真的不好」，「只能隨緣了，期待第二派」。

【延伸閱讀】華富邨打卡｜「平民豪宅」華富邨5大打卡位　15米高隱世瀑布＋超靚日落景

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華富邨2026年起重建

位於港島南的華富邨於1967年落成，由於邨內有不少單位面向180度無敵海景，因此早年已被人喻為「平民豪宅」，同時也有「全香港最靚公屋」之稱，引來不少網民專程前往打卡，除了有難得一見的瀑布外，更有180度無敵大海景，黃昏時更能欣賞到日落美景！。走過半世紀的華富邨，至2014年政治宣布重建，早前擬定將會分三期重建，首階段由2026年開始。

【延伸閱讀】全港6區最美公屋

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延伸閲讀：東張何伯︱房署調查住戶有否在內地持有資產 若超出限額需交返單位

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