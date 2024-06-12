繁花劇透丨第8集劇情預告　阿寶看著汪小姐大哭想起當年相識往事

▲ 《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第7集講到阿寶質問玲子為何告訴汪小姐那件禮物價格不菲，還讓汪小姐付錢，玲子百口莫辯。

第8集 （12/6）

次日，汪小姐來和平飯店找阿寶，爺叔告訴她此刻阿寶已經去諸暨處理高仿了。

汪小姐一聽，立即買了輛二手凱迪拉克，開車去諸暨。敢做高仿的人必定是野路子，她要去保護阿寶。

至真園胖廚作妖，威脅李李趕緊漲工資，李李來不及找到旗鼓相當的大廚頂替。

果然應驗了阿寶說的，花無百日紅。

這註定是生死未卜的一天。諸暨工廠，麻老闆接過阿寶的拷克箱掂量一下，是空的，阿寶沒帶訂金來。

麻老闆勃然大怒，當即拖了鐵錘威脅阿寶。

小寧波得到消息立即帶人趕到，到了現場他徹底傻眼，卡拉OK裡麻老板正和阿寶摟著肩膀唱歌。

原來，阿寶又開出了麻老闆難以拒絕的條件。

驅車趕來的汪小姐抱著阿寶哇哇大哭，阿寶看著她，想起1988年他初出茅廬時與汪小姐相識的往事。

那時他還只是個來路不明的港商代表，到外灘27號外貿大樓的紡織科投石問路，被拒之門外。