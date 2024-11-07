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賺錢理財｜在職爸媽單靠正職難養家　學識5招助你在家賺取額外收入

家事百科

撰文： Executiy Mommy

發布時間： 43 分鐘前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

打工仔單靠正職難養家，學識5招助你在家賺取額外收入。

【Executive Mommy/在家賺錢方法/搵外快】巴菲特曾說過：「如果你沒辦法在睡覺時也能賺錢，你就會工作到死掉的那一天」。各位在職爸媽想擺脫「打工仔」生活？全職媽媽也想賺取收入？只需以下5招，就可以足不出戶創造額外收入。

香港地生活水平高，樓貴物價高，衣食住行樣樣加價，有很多勤力工作的打工仔，卻得不到合理的報酬。再者，依賴打工的單一收入並不是高明的做法，因打工只是為別人建立財富。所以愈來愈多人希望在工作以外的時間賺取額外收入，但在緊湊的生活節奏及龐大的工作量之下，尋找額外收入的精神和時間微乎其微。其實在科技發達的年代，我們只需在家透過網絡，不需投入大量精神時間便能賺取額外收入。

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在家賺錢方法｜1. 線上賺錢平台

自由工作者風氣盛行，現今有不少許多賺錢平台迎合小型投資者，一改過去大型人力網媒中介平台。Freelancer、Upwork、Fiverr就是其當中最熱門並提供許多線上工作的線上賺錢平台，企業和個人可以通過這個平台進行聯繫，以便開展業務。用戶可以在家中進行編輯、寫作、設計等工作，隨自己喜好選擇不同的工作類型，為客戶提供專業的服務。

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在家賺錢方法｜2. 開設網路商店

「網店」顧名思義是就是網上商店，沒有實體店舖，一切的業務都是經由網上進行，透過網路平台的力量，每個人都可以近乎零成本開設自己的電子商業平台，只需一部手提電話或者電腦，就可以開展生意。將自己的產品或服務推廣至全世界。開網店其實大有大做，小有小做，不少人都會先以Instagram（IG）或facebook開店作為第一步，另外亦可將二手書、家具、衣物等舊物品出售，減少浪費的同時賺取額外收入。

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    在家賺錢方法｜3. 出租房屋

    如果有閒置的單位，不妨考慮出租予旅客或短期租客，賺取額外收入。如果想擴闊客源，可以透過Airbnb這些網路平台將房屋出租給世界各地的旅客，賺取可觀的額外收入。Airbnb是一個出租住宿民宿的網站，提供短期出租房屋或房間，讓旅行者通過網站或手機發掘和預訂世界各地的獨特房源，為近年來共享經濟發展的代表之一。

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    在家賺錢方法｜4. 開設線上課程

    若具備一些專業知識或教學技巧，你可以透過網路平台開設自己的線上課程。坊間有不少線上家教平台，如Amazing Talker，平台並無授課時數要求，不論在上班前，放工後還是週末假期，只要打開空檔時間，即可開始賺取額外收入，收費還可以隨你調整，自由時間賺取穩定收入。

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    在家賺錢方法｜5. 參與市場調查

    坊間有不同大小的市場調查研究公司，不定期向大眾索取消費者的意見和反饋，參與問卷調查或受測評估即可獲取報酬。如來自日本的專業網上市場調查公司Rakuten Insight，註冊成為會員後，將會不定期收到網上問卷調查，每次回答問卷即可獲得積分，累積的積分可以兌換PayPal現金，回答愈多賺得愈多。

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