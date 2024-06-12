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終極敗訴︱涉公園槍殺姨舅謀殺罪成囚終身　女保鑣上訴終院被駁回

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 3 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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被告詹心桀。（資料圖片）

2018年鰂魚涌公園槍殺案，任職保鑣的49歲女子詹心桀疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配得益而動殺機，早年被裁定謀殺等4罪成，判囚終身。詹早前就定罪向終審法院提出上訴，終院今（12日）頒下判詞，一致駁回上訴申請，維持原判。

上訴人詹心桀（49歲），被控於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（75歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。上訴人於2021年被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪成，判囚終身。

上訴一方早前於上訴庭挑戰《殺人罪行條例》第3(2)條，質疑將減責神志失常的舉證責任放在被告一方的合憲性，上訴庭駁回定罪許可申請。

終院於判詞指出，上訴人提出之法律議題為，該條例是否損害憲法保障的無罪推定權利。終院裁定，減責神志失常只在控方成功證明被告人具意圖非法殺人後才被提出，局部免責辯護並不影響構成謀殺罪元素，故不觸及或損害無罪推定權利，只屬減輕罪責的求情因素，用以避免謀殺罪罪名成立時被判終身監禁。

終院認為，被告人引用減責神志失常作辯護理由時，已不再被推定為無罪。被告人提出以此作爲辯護理由前，被告人要求控方證明謀殺罪元素時，早已享有無罪推定的權利。

終院裁定，被告人是否患有神志失常屬個人事宜，要求控方證明其有否神志失常，將可能面對不少實際困難，包括有關辯護理由屬主觀性質，陪審團於日常生活並非有精神紊亂及其影響之經驗；控方不可強迫被告人進行任何醫療檢驗；以及控辯雙方在證據披露責任上的差異，因此一致駁回上訴。

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