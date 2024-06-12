親子遊機票｜大灣區航空推限時機票優惠 $390起飛馬尼拉包40kg行李
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【機票優惠/平機票/大灣區航空】又有平機票！大灣區航空推出限時機票優惠，憑優惠碼訂購馬尼拉機票低至$390，包40公斤託運行李及7公斤手提行李額，計劃暑假一家大細去旅行，或者為工人姐姐機票的朋友，切勿錯過優惠！
大灣區航空｜馬尼拉機票$390起
大灣區航空推出快閃機票優惠，由今日（12日）中午12點至晚上11點59分，輸入優惠碼【MNLJUBA】購買香港飛往馬尼拉機票，只需$390起，包40公斤託運行李及7公斤手提行李額，今次優惠更會送秘製港式焗豬扒飯。
大灣區航空｜機票優惠詳情
優惠航點：香港飛馬尼拉機票單程$390起
訂購日期：6月12日中午12:00至晚上23:59
優惠碼：MNLJUBA
訂購網址：按此連結
*受條款及細則約束。數量有限，售完即止。
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