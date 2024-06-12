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親子遊機票｜大灣區航空推限時機票優惠　$390起飛馬尼拉包40kg行李

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

大灣區航空限時機票優惠，香港飛馬尼拉單程$390起。（大灣區航空FB）

【機票優惠/平機票/大灣區航空】又有平機票！大灣區航空推出限時機票優惠，憑優惠碼訂購馬尼拉機票低至$390，包40公斤託運行李及7公斤手提行李額，計劃暑假一家大細去旅行，或者為工人姐姐機票的朋友，切勿錯過優惠！

大灣區航空｜馬尼拉機票$390起

大灣區航空推出快閃機票優惠，由今日（12日）中午12點至晚上11點59分，輸入優惠碼【MNLJUBA】購買香港飛往馬尼拉機票，只需$390起，包40公斤託運行李及7公斤手提行李額，今次優惠更會送秘製港式焗豬扒飯。

大灣區航空推馬尼拉機票優惠，單程$390起，包40公斤託運行李。（大灣區航空FB）

大灣區航空｜機票優惠詳情

優惠航點：香港飛馬尼拉機票單程$390起

訂購日期：6月12日中午12:00至晚上23:59

優惠碼：MNLJUBA

訂購網址：按此連結

*受條款及細則約束。數量有限，售完即止。

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