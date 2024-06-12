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日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情6類人致命率高　專家揭恐怖現象：傷口像被吃掉一塊

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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日本爆「食人菌」疫情6類人致命率高，專家揭恐怖現象：傷口像被吃掉一塊。

【日本食人菌/食肉菌/甲型鏈球菌/鏈球菌中毒性休克綜合症/STSS/皮膚爆拆/傷口感染/日本】遊日注意！日本近日爆發「暴發性溶血性鏈球菌感染」，短短5個月來已有近千人感染。患者會因感染甲型鏈球菌（俗稱「食人菌」或「食肉菌」）出現鏈球菌中毒性休克綜合症（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）而迅速導致低血壓、多重器官衰竭等重症，嚴重可致死。有專家指出，有6類人屬於感染高危人群，若一旦感染，傷口更會出現「像被吃掉一塊」的恐怖現象。

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細菌侵蝕傷口：像被吃掉一塊

甲型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。台灣台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民指出，若患者在免疫力不佳且皮膚表面有傷口時感染甲型鏈球菌，細菌就有可能會進入身體較深處，引發軟組織感染；因菌種會吃掉軟組織，導致出現組織壞死的情況，狀甚恐佈：

外觀像是被挖掉一個洞，好像傷口被吃掉一塊，看起來很可怕。

黃立民又表示，最常遇到的情況是有小朋友感染後，細菌入侵頸部軟組織，造成「深層頸部感染」。患者更可能因此造成周邊血管、動脈、神經破壞，甚至引發大出血或菌血症。

更多報道：食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教3招預防方法

3成患者48小時內可奪命

據衞生署資料，鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS）早期病徵包括高燒、發冷、頭暈、噁心和嘔吐、嚴重肌肉酸痛、及傷口部位疼痛加劇、出現腫脹和發紅；嚴重症狀包括低血壓、心率過快、呼吸急促，甚至出現器官衰竭的情況。兒童感染時，通常只會出現喉嚨發炎等症狀，但30歲以上成人感染時卻容易引發重症，導致肌肉壞死甚至死亡。

日本川崎醫科大學教授中野貴司指出，一旦感染甲型鏈球菌，初期會出現發燒的症狀，短時間內恐引發多重器官衰竭。這些症狀會在發病幾小時內急速惡化，重症患者甚至發病半天就命危病逝。東京女子醫科大學醫院感染症科教授菊池賢亦表示，大部分感染個案都是因腳部傷口感染發病，約3成患者發病後會在48小時內死亡。

6大高危人士

黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

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