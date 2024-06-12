屋苑派錢｜深圳龍華區一屋苑豪派184萬現金　業主領花紅「有錢收有糭食」笑逐顏開

▲ 端午節深圳龍華區一屋苑向近2000名業主派發糭子和184萬元人民幣現金，每名業主可領取650至2200元人民幣不等。（《第一現場》微博截圖）

端午節，大家都會吃糭應節，然而深圳龍華區城市明珠屋苑的一則公告，則讓人羨慕不已。該屋苑發公告，於端午節當天向近2,000名業主派發糭子和184萬元現金（人民幣，下同），每名業主可領取650至2,200元不等。原來此次發放的資金，源自屋苑的公共收益，領獎過後每位業主笑逐顏開。

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據內地媒體報道，在城市明珠花園屋苑業委會辦公室裡，桌面上堆滿著糭子、牛奶、以及一疊疊現金。每名業主拿著證件有序排隊，報上房號，經工作人員核對後，簽字按手印就可領錢。

一個業主笑著說，「我領到了1,000元，非常開心。領到的錢紅紅火火，剛好又是端午節，雙喜臨門很開心。我們的業委會真的是做得很棒的。」

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據屋苑第四屆業主委員會主任劉湘表示，屋苑自成立業委會後，於2020年引入金地物業。這次業委會是將2020年2月至今小區共有物業經營公共收益結餘的六成，即184萬元，拿來給業主分紅。據悉全體業主共1,938戶，按一平方米發10元的標準，每戶可領650元至2,200元不等的分紅。

業委會與物業公司的合同中約定，共有物業經營收益，在除去必要成本後，業委會與物業各得50%。

深圳市物業管理學會副會長曹長興表示，公共收益的主要構成，包括地面的停車收入、游泳池的出租收入、戶外電梯廣告、快遞櫃、銷售櫃和其他利用共有部位出租所得的收益，這個屬於全體業主。他認為，「物業管理人也要有一個獎勵機制，鼓勵他們增收創收，如果這個收益跟他沒份呢，他就不會給你上心做 ，有份了他會積極地取得更多收益。」

有業主表示，新物業入駐後，小區的園林、外牆等硬件設施，得到了明顯的提升，業主們對於本屆業委會的工作，也是非常滿意。

網友看過公告後，紛紛大表羨慕，有網民稱「什麼神仙小區」、「這舍小區的業主也太幸福了，還可以領錢」，有網民大讚業委會做法，「184萬讓業主開心，同時獲得不錯的廣告效益，這才是共贏」。

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