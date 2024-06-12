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視后丨林夏薇罕晒夫妻合照　出席婚禮遇李棟旭佐藤健把握機會「集郵」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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薇薇同咁多男神合照真係好令人羨慕。

視后林夏薇向來不斷求進，除了忙於演藝工作，她還進軍飲食業和創立鑽石品牌，果然是女強人。

晒與老公合照

雖然工作忙碌，薇薇從不忽略老公，經常趁空檔期陪老公飛往外地公幹。近日她與老公齊齊出席婚宴，並激晒罕出夫妻照，留言：「Congratulations！🥂參加婚禮也會感受到超幸福。」

相中可見，她與老公「黑白配」上陣，穿上低胸晚裝的薇薇，大晒驕人事業線，養眼十足。

薇薇與老公。

婚宴星光熠熠

薇薇未有透露一對新人的身份，但出席婚宴的賓客個個份量十足，包括有曾在韓劇《鬼怪》扮演「地獄使者」的李棟旭和日本男神佐藤健( Satoh Takeru )，難得能夠遇到兩位男神，她也把握機會「集郵」，令很多網民羨慕不已。

其實薇薇在年底獲頒亞洲年度最佳影視大獎，當時已經與佐藤健同台得獎兼合照，之前亦曾與李棟旭拍照，就連日本足球巨星本田圭佑亦曾合照，薇薇果然相識滿天下。

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