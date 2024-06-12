東張西望丨遺囑寫錯名影響財產繼承？　中年漢被趕出祖屋質疑繼母見錢開眼

▲ 天發被繼母趕出祖屋，並接受《東張西望》梁敏巧訪問以訴說事件始末。

遺囑上差一字真的是影響深遠！47歲的天發昨日（6月11日）亮相《東張西望》，事緣以往與父母、家姐居住在流浮山祖屋，天發的爸爸思想傳统，祖屋是傳子不傳女，但自天發的爸爸離世後，就慢慢展開了他不得安寧的日子！

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父親遺囑有一大錯誤

天發的爸爸在1997年時結識新歡賈女士，賈女士把天氣趕出家門，就是緣於天發爸爸臨終前立下的一份遺囑。

天發指爸爸立遺囑時，自己並不在場，只透過電話告之自己的身份證號碼。他知道祖屋會分給自己、 繼母賈女士、維修基金，如有買賣的話，地價就由天發、賈女士平分。

後來，天發看到遺囑上寫著「添發」而非「天發」，他就問賈女士，賈女士回應指待日後賣地時再更改。

天發指爸爸在立遺囑時已是腎衰竭晚期、只剩一年命，他說：「我覺得爸爸是在神志不清下簽這一份遺囑，沒有理由連自己孩子姓名是什麼也不知道。賈女士當時有一些內地口音、廣東話不標準。」

▲ 天發：「我是天發，不是添發。」（影片截圖）

繼母態度大轉變

賈女士起初也有把土地租金收入約2萬元分給天發，當有新租客時，賈女士也會安排天發代表簽約。

對此，大律師陸偉雄指：「能分給我，總會承認我的身份。相信繼母不會貿然找一個陌生人幫她簽租約，也很明顯是認同他的身份。既然繼母又願意分一些利益予當事人，某程度她的行為是認同了事主在單位內有業權。」

在2018年，賈女士不再把租金收入分給天發，對方回應：「你找律師與我的律師說，我不會回應你，你喜歡的話就去告我。」

天發沒錢打官司，又不想與繼母對簿公堂，就繼續住在祖屋內，直至2年前，賈女士突然說要收回土地，並把天發趕走。雙方在期間發生衝突，賈女士受傷並控告天發蓄意傷人，最終天發被判入獄7天，更導致精神出現問題。

▲ 天發的繼母賈女士（影片截圖）

天發：呢個人太惡毒

直至今年4月3日，天發收到執達吏的信，要求他在4月10日前遷出，無家可歸的天發暫住在環境惡劣的貨櫃內，只可吃麵包、杯麵、罐頭等充飢。

天發說：「可能是政府當時公布了收回土地，所以賈女士就見錢開眼，就是把我趕走。她趕走了我，日後收回土地，遺囑上的姓名又不是我，我又拿不到賠償，如果她拿錢走，我到哪裡找她？」

他直斥：「絕對係一個好惡毒嘅人，無情無義、反目成仇，我覺得佢為錢，真係咩都做得出！我都算是她的半個兒子，也叫她繼母，她居然可以這樣對我？絕對係一個好惡毒嘅人！」

當天發回祖屋取回財物，賈女士也終於現身，到底二人能否成功當面對質？《東張》就把後續內容放在下一集播出。

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