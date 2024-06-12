美容惹禍｜OL種假睫毛美容師做錯1步驟　致眼球受感染需摘除失明

▲ OL種假睫毛美容師做錯1步驟，致眼球受感染需摘除失明。

【睫毛／植假睫毛/美容／失明／感染/摘除眼球】不少愛美的女士都會去接假睫毛來提升自己的美貌，不過，近日泰國一名40歲女子到美容院接假睫毛，疑似因接睫毛的膠水滴入沾染左眼，導致其失明，最終不得不摘除整顆眼球。

最新影片推介：

據泰媒《Sanook》報道，泰國40歲的女子Bai Fern（化名）是一名女公關，她受朋友推薦，於3月8日前往春武里府一家美容院做睫毛美容。然而，在施作過程中，她感到眼睛刺痛，對方還說吹下電風扇就不那麽痛了。惟在吹風時，她一直不自主地流眼淚，最後決定回家。

做完睫毛美容一周後，她的眼睛感到疼痛並開始腫脹，於是自行購買消炎藥服用，但一直沒有好轉。3月20日，Bai Fern因為眼睛變紅、視線出現霧白色的模糊感，以及有持續的疼痛，最終前往當地醫院就診。

醫生告知Bai Fern，她的左眼疑似因為睫毛的黏着劑滴入眼中，導致嚴重感染，建議她通知家人並準備摘除眼球。隨後，她被轉院到春武里大型醫院接受進一步治療，第二家醫院也告訴她，即使保留眼球也會失明，最終她需要做手術摘除左眼眼球。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

6月6日，Bai Fern前往警局報案，對美睫師提出指控，認為是其疏忽或故意行為導致她所受到的損害。她的律師表示，該次事故不僅使她的外貌受損，還影響了她的公關工作，需要負擔龐大的醫療、藥物和交通費用。律師希望能與對方進行調解，目前正在等待警方通知相關人員到警局問話，進行詳細調查。

美睫師Nang Maew（化名）在回覆泰媒訪問時表示，自己做睫毛嫁接已經很久了，當天她就像往常一樣施作，設備和材料皆與先前相同，也沒有聽說客人不舒服的情況。她還指控，Bai Fern做完美睫回家後並未抱怨眼睛疼痛的問題，對話一切正常，直到她去報案才知道她已經摘除左眼。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5