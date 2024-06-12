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香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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VIVA出道，引起網民討論香港女團應如何發展。

近年韓國女團熱潮一浪接一浪，香港女團雖然曾出現斷層現象，近年因括COLLAR﹑Lolly Talk出現似乎見有復甦趨勢，最近更有英皇由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）、張鈊貽（ValC）組成的女團VIVA加入戰團。

於是陸續有網友再次討論香港是否可以對外輸出女團文化。而討論女團集中地連登，近日亦有網民深入討論有關現象，分析香港女團前路應該如何發展。

英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼

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香港女團唔易做

發帖樓主先是舉出目前香港尚有的女團，包括COLLAR、Lolly Talk、Viva、Me&等，各自點出該女團的定位及情況，然後又舉出已解散的女團如Cookies、Hotcha、Super Girls、As One等，或多或少都因為市場環境而令發展空間減少。

有網友認為香港人對自己地方藝人比較嚴苟，或不利於藝人發展：「因為香港人慣咗踩香港人」﹑「同埋厭女文化咁勁更加無得玩，Blackpink喺香港出道都實俾連登X係雞X到敗走」；亦有網民認為香港女團可嘗試不同風格路線或市場方向：「老實講你問我我覺得viva個4件有2件都j得過, 可塑性高可以試下行型嘅路線」﹑「返大陸可能得，上面好似未算好多女團住」。

不管如何，香港有新的女團出現，即代表投資者對未來市場仍然尚有信心。

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