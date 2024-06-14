工作過勞︱後生狂加班不放假　港男40歲已Chur盡現2徵狀　極後悔被工作荼毒生命【附自測12個過勞症狀】

▲ 港男後生狂加班不放假，40歲已chur盡，身體現2大徵狀。

【工作/職場文化/加班/社畜】為了賺錢，輸了健康，值得嗎？一名港男後悔年輕時拼搏工作，每天加班不放假。到年紀大了，身體慢慢浮現種種後遺症。曾經是「社畜」的他坦言後悔當初拼命工作，透支健康。其經歷引起不少網民共鳴，齊勸事主「不要太上心」，維持工作與生活平衡才是正確工作心態。

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該名港男在連登討論區以「後生時chur得太勁，到年紀大咗就身體多問題」為題，回想起自己年輕時沉迷工作，感到非常不智。男事主指，自己初出茅廬時，經常加班不放假，加上「又無拖拍、無興趣、放假都係瞓」，生活乏味得只剩下工作。如今男事主已經年屆40多歲，他開始出現心血管問題，如血壓高，加上容易頭暈，嚴重影響他現在的工作表現。

一返工就頭暈做唔到嘢，成個人就咁玩完。搏咗幾十年其實咩都無，加班文化係荼毒所有人嘅命。

網民勸：公事不必太上心

男事主表示，回望以前「社畜心態」的自己，坦言感到後悔，指「公司唔會多謝你，你病只係你嘅事」。帖文下引起不少打工仔網民共鳴，有網民感同身受，指「公司嘢真係唔好咁上心」，身體比人工更重要。有網民表示自己是過來人，曾經工作太操勞，最終損耗健康，回望過去直言「不值得」。男事主亦吸取教訓，開始做運動強身健體。另有不少網民亦留言鼓勵男事主，指現在改變仍為時未晚，秉持著「少OT多休息」的原則工作，必定能夠重拾健康。

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