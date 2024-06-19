靈異故事｜ 導遊分享任職24年酒店撞鬼經歷 睡夢中被子突然折起女鬼耳邊說話

▲ 導游分享自己的撞鬼故事。

外出旅行入住酒店，有無遇到有些靈界朋友來探訪？任職24年的香港導遊鄧生，接受TOPick訪問分享了自己多年帶團在酒店的「撞鬼」經歷。導游是如何防止自己「撞鬼」？

鄧生表示，他任職導遊24年以來，總共有三次的撞鬼經歷，最難忘的那次是發生在泰國芭堤雅，即使事隔多年如今也是瀝瀝在目。他說，當天他帶團到芭堤雅後，由於是凌晨飛機，他九點多已經在酒店入睡，自己熟睡期間，他突然感到身體有寒氣，耳邊再傳來一把泰國女聲，跟他說了三個字，他即時被嚇醒，然後見到原本蓋在自己身上的被子，竟然整整齊齊地別折好放在床尾，他立即意識到有靈異朋友來「探訪」，可惜他當時太累忘記了那三個字的發音。

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第二次的撞鬼經歷則發生於大陸，酒店房間裏的電視不停地自動熄滅再重新打開，如此數次，他也意識到有靈界朋友來探訪，於是把心一模，直接把電視機的插座拔掉。

第三次撞鬼經歷則發生在珠海一間酒店，他進入房間後感覺「氣壓」好重，令人有窒息的感覺，他形容「我已經知道間房有嘢，但導遊好少能夠換房間，唯有照常入住。」

如何避免撞到靈界朋友？不願具名的香港旅遊業知名人士教路，進入房間後，將自己的鞋放好，鞋頭對著門口，他用這個方法多年，從來沒有撞過靈界朋友。

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