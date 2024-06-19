  • 31°C
香港時間 : 2024619日 (三) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靈異故事｜ 導遊分享任職24年酒店撞鬼經歷 睡夢中被子突然折起女鬼耳邊說話

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

導游分享自己的撞鬼故事。

外出旅行入住酒店，有無遇到有些靈界朋友來探訪？任職24年的香港導遊鄧生，接受TOPick訪問分享了自己多年帶團在酒店的「撞鬼」經歷。導游是如何防止自己「撞鬼」？

TOPick一分鐘
早餐食譜｜15分鐘懶人版心型Pizza多士　簡易營養早餐改善孩子偏食【附影片＋4款口味】

鄧生表示，他任職導遊24年以來，總共有三次的撞鬼經歷，最難忘的那次是發生在泰國芭堤雅，即使事隔多年如今也是瀝瀝在目。他說，當天他帶團到芭堤雅後，由於是凌晨飛機，他九點多已經在酒店入睡，自己熟睡期間，他突然感到身體有寒氣，耳邊再傳來一把泰國女聲，跟他說了三個字，他即時被嚇醒，然後見到原本蓋在自己身上的被子，竟然整整齊齊地別折好放在床尾，他立即意識到有靈異朋友來「探訪」，可惜他當時太累忘記了那三個字的發音。

點擊圖片放大
+4
+3

第二次的撞鬼經歷則發生於大陸，酒店房間裏的電視不停地自動熄滅再重新打開，如此數次，他也意識到有靈界朋友來探訪，於是把心一模，直接把電視機的插座拔掉。

第三次撞鬼經歷則發生在珠海一間酒店，他進入房間後感覺「氣壓」好重，令人有窒息的感覺，他形容「我已經知道間房有嘢，但導遊好少能夠換房間，唯有照常入住。」

如何避免撞到靈界朋友？不願具名的香港旅遊業知名人士教路，進入房間後，將自己的鞋放好，鞋頭對著門口，他用這個方法多年，從來沒有撞過靈界朋友。

更多相關新聞：

空姐點評日台「猛鬼酒店」　大阪某機場酒店有靈異鬼鏡

 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子遊機票｜大灣區航空推限時機票優惠　$390起飛馬尼拉包40kg行李
11:18 2024/06/12
親子遊機票｜大灣區航空推限時機票優惠　$390起飛馬尼拉包40kg行李
消委會爽膚水｜12款爽膚水含致敏物+高濃度酒精　13款5星滿分名單最平$73
09:50 2024/06/12
消委會爽膚水｜12款爽膚水含致敏物+高濃度酒精　13款5星滿分名單最平$73
靚媽精明眼｜媽媽教功課激心要食牛黃丸急救 牛黃丸加價2成必學靠20個數字辨真假
21:54 2024/06/11
靚媽精明眼｜媽媽教功課激心要食牛黃丸急救 牛黃丸加價2成必學靠20個數字辨真假

你可能感興趣

親子遊機票｜大灣區航空推限時機票優惠　$390起飛馬尼拉包40kg行李
11:18 2024/06/12
親子遊機票｜大灣區航空推限時機票優惠　$390起飛馬尼拉包40kg行李
消委會爽膚水｜12款爽膚水含致敏物+高濃度酒精　13款5星滿分名單最平$73
09:50 2024/06/12
消委會爽膚水｜12款爽膚水含致敏物+高濃度酒精　13款5星滿分名單最平$73
靚媽精明眼｜媽媽教功課激心要食牛黃丸急救 牛黃丸加價2成必學靠20個數字辨真假
21:54 2024/06/11
靚媽精明眼｜媽媽教功課激心要食牛黃丸急救 牛黃丸加價2成必學靠20個數字辨真假
酒店 網絡熱話

最高瀏覽

肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主
星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主