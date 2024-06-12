日本食人菌︱日本爆「食人菌」疫情　小傷口如皮膚爆拆足以中招 專家教2招預防方法

【日本食人菌/食肉菌/甲型鏈球菌/鏈球菌中毒性休克綜合症/STSS/皮膚爆拆/傷口感染/日本】遊日注意！日本近短短5個月以來，已有近千人感染甲型鏈球菌（俗稱「食人菌」或「食肉菌」），出現鏈球菌中毒性休克綜合症（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）。有專家指，小傷口如皮膚爆拆足以中招，提醒民衆慎防食肉菌感染的傳播途徑，並教大家2招預防。

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台灣台大兒童醫院感染科主治醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。

日本川崎醫科大學教授中野貴司指出，一旦感染甲型鏈球菌，初期會出現發燒的症狀，短時間內恐引發多重器官衰竭。這些症狀會在發病幾小時內急速惡化，重症患者甚至發病半天就命危病逝。東京女子醫科大學醫院感染症科教授菊池賢亦表示，大部分感染個案都是因腳部傷口感染發病，約3成患者發病後會在48小時內死亡。

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食肉菌感染5大傳播途徑 專家教預防方法

據本港衞生防護中心指出，食肉菌感染可以由多於1種細菌引致，包括甲型鏈球菌、創傷弧菌、克雷伯桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌。其中甲型鏈球菌為最常引致壞死性筋膜炎的細菌。

受到上述細菌感染的原因，主要是皮膚出現傷口，令細菌有機可乘，例如：

不小心切傷、刮傷、燒傷

處理海產時不慎被刺傷

被昆蟲咬傷

身體損傷或手術傷口

進食生或未徹底煮熟的海鮮，例如從和暖海水中捕獲的蠔（主要是涉及創傷弧菌引致的食肉菌感染）

港大感染及傳染病中心總監何栢良提醒遊日港人勿鬆懈，建議市民外遊期間，需要妥善處理傷口，且在人多地方亦應該戴上口罩保護自己；但無需全程佩戴口罩。

另外，東京女子醫學大學感染科教授菊池賢推測，STSS患者急速增加的原因或許是與新冠疫情緩和、各國解封後人與人接觸增加所致。而大部份STSS感染者會因皮膚乾裂、香港腳等微小傷口，沒有予以重視消毒治療，從而導致感染發病，因此警告民眾，若發現傷口在2至3小時內出現劇痛、急速腫大等狀況，就要立即叫救護車。

為避免甲型鏈球菌入侵傷口，廣島大學醫學部客座副教授市川衛則教導民衆，在受傷後必須先用肥皂清洗傷口；處理傷口前必須先洗手。在傷口癒合前，使用藥水膠布或繃帶包紮，同時必須避免進入游泳池、河川等容易引發細菌感染的場所。

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