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東張西望何伯丨甄妮發文力撐翁靜晶　不值新何太言行：閉上你的嘴

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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樂壇風紀都加入戰團？

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/】《東張西望》報導的「何伯閃婚」事件成為城中熱話，任職律師的翁靜晶早前被質疑「買律師牌」，事件引來「樂壇風紀」甄妮關注，繼無點名諷刺新何太「甚麼貨色」後，昨日（6 月11日）翁靜晶開完直播，新何太疑用粗口反擊，看不過眼的甄妮損文撐翁靜晶。

溫提翁靜晶：確定後才出手

甄妮先說：「粗口，歪理，滿天飛！請問怎麼教育下一代？仲玩！」，由於新何太沒有點名批評，因此甄妮提醒翁靜晶別中計：「之前沒確實聽見指名指姓說那一位律師，是網媒設陷阱挖坑，這樣不好，這種方式己（已）是常態，容易製造紛爭，阿晶先別中計，妳的身份不同，要証據亦要公正！確定後才出手，不遲」。

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅

甄妮向來敢言！（取自Facebook）

東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮

甄妮：眼中的河太知識淺薄

另外甄妮暗嘲新何太只是愛吵架的「阿嬸」：「我眼中的河太～知識淺薄，牙尖嘴利，反應快，小聰明，好高騖遠！不過就是一個很會吵架，反複用詞的隔壁『阿嬸』而已，別太高估了！若有大聰明～不如歸去！」

她似乎勸對方收口：「她是個可憐人，可憐之人必有可惡之處，我怕自己的同情苗滋長，何太快走吧！止損。」

之後甄妮寄語新何太「重頭開始」，她說：「身邊帶著一個老人，一個孩子，生活確實不容易，垂死掙扎，叫囂又攻擊是自然反應，理解！似HK不歡迎你。閉上你的嘴，快走！退一步海濶（闊）天空，去找個歡迎你的地方，重頭開始是上冊。」

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