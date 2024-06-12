港大校政風波︱蔡若蓮：調研小組為釐清事實非調查個別事件　盼發揮實際作用

▲ 教育局局長蔡若蓮今（12日）表示，調研小組已展開工作、設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，政府就港大近日內部運作事宜成立調研小組。教育局局長蔡若蓮今（12日）表示，調研小組已展開工作、設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊，強調小組目的並非調查個別事件，而是要釐清事實、了解各方問題，協調內部溝通，盼發揮實際作用；調查時間表方面，會配合院校實際運作需要，確保學校運作暢順。

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蔡若蓮表示，小組會參考本港及國際大學運作及管理的良好做法，提供意見讓大學作出改善，並檢視大學在遵守及履行《大學問責協議》時「有無出現落差」，小組「不存在就特別事件進行調查報告」，強調溝通及了解事實最為重要，會在釐清事實、促進溝通及協調的原則下，通過書面資料了解情況或約見相關人士。

小組由教育局常任秘書長李美嫦及教資會主席雷添良組成，蔡若蓮解釋，教育局不單代表政府提供資源予大學，同時會制定政策、監督大學履行社會責任，故安排教育局常任秘書長加入小組；教資會主席則會代表教資會檢視大學是否符合問責協議要求。

蔡若蓮又強調，社會對教資會資助大學有效提升院校管治寄予厚望，珍惜港大在一代又一代人努力耕耘、校內團隊共同努力下，得來不易的卓越成就，相信成立小組有助港大提高管治效能，同心協力推動港大再創佳績。

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