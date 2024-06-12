  • 31°C
香港時間 : 2024612日 (三) 13:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港大校政風波︱蔡若蓮：調研小組為釐清事實非調查個別事件　盼發揮實際作用

社會

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

教育局局長蔡若蓮今（12日）表示，調研小組已展開工作、設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，政府就港大近日內部運作事宜成立調研小組。教育局局長蔡若蓮今（12日）表示，調研小組已展開工作、設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊，強調小組目的並非調查個別事件，而是要釐清事實、了解各方問題，協調內部溝通，盼發揮實際作用；調查時間表方面，會配合院校實際運作需要，確保學校運作暢順。

最新影片推介：

童學園
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

蔡若蓮表示，小組會參考本港及國際大學運作及管理的良好做法，提供意見讓大學作出改善，並檢視大學在遵守及履行《大學問責協議》時「有無出現落差」，小組「不存在就特別事件進行調查報告」，強調溝通及了解事實最為重要，會在釐清事實、促進溝通及協調的原則下，通過書面資料了解情況或約見相關人士。

小組由教育局常任秘書長李美嫦及教資會主席雷添良組成，蔡若蓮解釋，教育局不單代表政府提供資源予大學，同時會制定政策、監督大學履行社會責任，故安排教育局常任秘書長加入小組；教資會主席則會代表教資會檢視大學是否符合問責協議要求。

蔡若蓮又強調，社會對教資會資助大學有效提升院校管治寄予厚望，珍惜港大在一代又一代人努力耕耘、校內團隊共同努力下，得來不易的卓越成就，相信成立小組有助港大提高管治效能，同心協力推動港大再創佳績。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】    【職場智慧求生術】

 

蔡若蓮 大學 雷添良 學校 香港 國際集團 秘書 教育局 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮