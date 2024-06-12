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靚媽精明眼｜維他奶低糖香蕉豆奶新登場　一連4個周末港九新界大派4萬盒試飲

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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維他奶推出全新低糖香蕉豆奶，並於一連4個周末大派4萬盒試飲。（有關機構提供）

【靚媽精明眼/維他奶】周末出街留意有冇嘢派！維他奶全新推出維他奶低糖香蕉豆奶，由即日起至7月7日於指定日子會派出宣傳車遊走港九新界，一共大派4萬盒「維他奶低糖香蕉豆奶」，還可以用維他奶低糖香蕉豆奶AR Filter打卡，完成指定任務更有機會額外禮物！

最新影片推介：

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鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

由即日起至7月7日，維他奶會派出流動宣傳車遊走全港鬧市不同地點，大派4萬盒全新「維他奶低糖香蕉豆奶」。只要於指定時間尋找流動宣傳車踪影，即可獲得「維他奶低糖香蕉豆奶」250ml⼀盒。

於流動宣傳車出動當天，使用維他奶低糖香蕉豆奶AR Filter打卡，完成指定任務並tag @vitasoy，更有機會額外贏取限量版香蕉造型手挽小包⼀個（流動宣傳車出動日每日限量50個，得獎參加者將由小編於稍後時間私信聯絡領獎）。大家記得Mark實日期同時間參與！

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此外，維他奶低糖香蕉豆奶特別製作全新裸眼3D廣告，已登陸旺⾓新之城外牆及港鐵中環站內播出，讓大家以嶄新視覺效果，用眼睛感受維他奶低糖香蕉豆奶。
 
維他奶流動宣傳車出動地點及時間*：

日期時間地點
6月8日12:30 – 18:30尖沙咀海防道
6月9日12:30 – 18:30旺角西洋菜街
6月14日12:30 – 18:30荃灣眾安街
6月15日12:30 – 18:30中環碼頭
6月16日12:30 – 18:30葵芳葵涌廣場
6月21日12:30 – 18:30旺角朗豪坊（近萬寧）
6月22日12:30 – 18:30銅鑼灣百德新街（近Donki）
6月23日12:30 – 18:30大圍村南道
7月6日12:30 – 18:30沙田排頭村
7月7日12:30 – 18:30坑口常寧路

*宣傳車出動地點會因應天氣、實際交通情況及⼈流而有所變動，最新安排請留意vitasoy Instagram專頁

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