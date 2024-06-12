靚媽精明眼｜維他奶低糖香蕉豆奶新登場 一連4個周末港九新界大派4萬盒試飲
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撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 54 分鐘前
【靚媽精明眼/維他奶】周末出街留意有冇嘢派！維他奶全新推出維他奶低糖香蕉豆奶，由即日起至7月7日於指定日子會派出宣傳車遊走港九新界，一共大派4萬盒「維他奶低糖香蕉豆奶」，還可以用維他奶低糖香蕉豆奶AR Filter打卡，完成指定任務更有機會額外禮物！
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由即日起至7月7日，維他奶會派出流動宣傳車遊走全港鬧市不同地點，大派4萬盒全新「維他奶低糖香蕉豆奶」。只要於指定時間尋找流動宣傳車踪影，即可獲得「維他奶低糖香蕉豆奶」250ml⼀盒。
於流動宣傳車出動當天，使用維他奶低糖香蕉豆奶AR Filter打卡，完成指定任務並tag @vitasoy，更有機會額外贏取限量版香蕉造型手挽小包⼀個（流動宣傳車出動日每日限量50個，得獎參加者將由小編於稍後時間私信聯絡領獎）。大家記得Mark實日期同時間參與！
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此外，維他奶低糖香蕉豆奶特別製作全新裸眼3D廣告，已登陸旺⾓新之城外牆及港鐵中環站內播出，讓大家以嶄新視覺效果，用眼睛感受維他奶低糖香蕉豆奶。
維他奶流動宣傳車出動地點及時間*：
|日期
|時間
|地點
|6月8日
|12:30 – 18:30
|尖沙咀海防道
|6月9日
|12:30 – 18:30
|旺角西洋菜街
|6月14日
|12:30 – 18:30
|荃灣眾安街
|6月15日
|12:30 – 18:30
|中環碼頭
|6月16日
|12:30 – 18:30
|葵芳葵涌廣場
|6月21日
|12:30 – 18:30
|旺角朗豪坊（近萬寧）
|6月22日
|12:30 – 18:30
|銅鑼灣百德新街（近Donki）
|6月23日
|12:30 – 18:30
|大圍村南道
|7月6日
|12:30 – 18:30
|沙田排頭村
|7月7日
|12:30 – 18:30
|坑口常寧路
*宣傳車出動地點會因應天氣、實際交通情況及⼈流而有所變動，最新安排請留意vitasoy Instagram專頁
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