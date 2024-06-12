Eye Catcher Global丨曾國祥任大使出席講座　多位導演演員拍片力撐

▲ 曾國祥擔任今屆Eye Catcher Global大使。

第二屆Eye Catcher Global（ECG2024）舉行在即，6月19至23日評審將會閉門商議，選出今年的Eye Catcher Grand Award 導演及作品。

多名導演及演員知道ECG2024是一項支持新導演的項目，全部都不違餘力拍片支持，包括導演鄭保瑞（《九龍城塞之圍城》）、導演簡君晉（《白日之下》）、導演及演員趙善恆、林峯、梁詠琪、謝君豪、余香凝、廖子妤、小野（盧鎮業）、柯煒林、梁雍婷、吳冰，他們希望ECG能夠繼續支持新導演、新創作。

曾國祥除擔任大使外，亦擔任今屆競賽的評審之一。而當中有部分評審更會出席座談會，與觀眾分享這些年來如何育成電影的經歷，以及對電影創作的前景。

▲ 林峯拍片支持。

【產業論壇 1】

主題：曾國祥導演分享：如何走出去，又怎樣回過來？

日期：6月22日（六）

時間：3:00PM - 4:30PM

地點：Soho House 3樓全層（上環德輔道西33號）

嘉賓：曾國祥（《三體》聯合導演）

主持：曾慶宏（《過時．過節》導演及奪目影像創意總監）

語言：廣東話

【產業論壇 2】

主題：環球獨立電影論壇：澳洲、新加坡、土耳其、香港

日期：6月22日（六）

時間：5:00PM - 6:30PM

地點：Soho House 3樓全層（上環德輔道西33號）

嘉賓：珍妮特·巴勒什（土耳其影評人及電影學者）、蔡紹勇（新加波國際電影節總經理及電影監製）、鮑比·羅米亞（澳洲電影電視局發展總監）

主持：廖婉虹 (《明日戰記》、《好好拍電影》等電影監製）

語言：英語

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