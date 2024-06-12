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傷腎食物｜12歲童吃1小食致終生洗腎　醫生公開5大最傷腎食物

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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12歲童吃1小食致終生洗腎，醫生公開5大最傷腎食物。

【腎病／腎衰竭／洗腎】「為食」的小朋友，不時都會吃小食，但吃太多小心要洗腎！早前腎臟科醫生洪永祥分享，一名12歲小學生因為經常吃1種食物，導致要終生洗腎！同時他亦公開5種傷腎食物，樣樣都是人氣小食！

腎衰竭｜12歲男童吃炸雞扒致終生洗腎

腎臟科醫生洪永祥日前於節目《如果云知道》中分享病例，有一名小童從小學二、三年級開始，每日放學都會買一份炸雞排，一年就吃了近200份炸雞扒。而該小童本身已患有慢性腎絲球炎，加上每日攝取大量鈉，導致他在12歲便需要洗腎。

腎衰竭｜5大傷腎食物

洪醫生又列出5大傷腎食物，除了炸雞排之外，其餘都是港人平常愛吃的食物和飲料。他又提醒這些食物具有高油、鹽、糖、重金屬、塑化劑的問題，建議大家要少吃！

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第五位：包餡食物

包餡食物如肉包、水餃、鍋貼、小籠包、炸水餃、炸餛飩等，為了令口感更佳，通常會混合肥肉，進食時變相攝取大量油脂。加上餃子皮的澱粉本身熱量高，而五花肉則含有飽和脂肪和高熱量，兩種成分都會對腎臟造成極大的負擔。

第四位：燒味三寶飯

燒味三寶飯的雞鴨在醃製過程中會加入糖，使外皮變得香脆；而燒肉則是醃製過的五花肉，再經油炸，是高油、高鹽及高糖的食物。

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第三位：炸雞排

炸雞排最大的問題是使用「萬年油」，在重複烹煮的過程中會產生很多致癌物，包括多環芳香烴、丙烯醯胺、異環胺、以及重金屬等問題。而越大塊的雞扒，使用的炸漿就會越厚，吸收到的油便會越多，因此也越危險。

第二位：日式拉麵

日式拉麵的湯底由大量的材料熬製而成，鈉含量高達4000mg。根據世衞建議，一般成年人每日鈉攝取量不超過2000mg，而一碗拉麵連湯經已超標。洪醫生建議吃拉麵時，只喝一兩口湯就好。

第一位：珍珠奶茶

珍珠奶茶屬高熱量、高澱粉的飲品，一杯就有750卡路里，熱量超過2碗飯，加上珍珠長時間浸在糖水裡，即使少糖也不會降低熱量。此外，大部分人都把珍珠奶茶當作點心或飲品，而非主食，變相吸收了過多的熱量。

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醫管局8大建議預防腎病

要預防患上腎病及慢性腎衰竭，醫管局提出了8大建議。

  • 多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎。
  • 注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者。
  • 注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物。
  • 勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等。
  • 預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓。
  • 各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因。
  • 定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療。
  • 及早治療腎病，如腎炎。

腎病10大徵狀

腎病及慢性腎衰竭在初期階段時徵狀並不明顯，可包括：

  • 小便帶血 / 茶色尿 (血尿)
  • 小便帶泡沫 (蛋白尿)
  • 小便混濁 (尿感染)
  • 小便赤痛、頻密
  • 小便感困難、不暢順
  • 小便排出小沙石
  • 多尿、尿量減少、夜尿
  • 腰腹疼痛
  • 足踝或眼皮浮腫
  • 血壓高

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