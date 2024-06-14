心臟健康丨醫生揭心臟衰竭3大先兆　1類醬料少碰為妙

【心臟衰竭／心血管／沙茶醬／限鹽】氣喘、雙腳水腫及疲倦要留神，隨時是心臟衰竭先兆。台灣心臟科醫生便指出心臟衰竭5年死亡率約50％，警告心臟病患者平日務必要注意飲食，尤其要注意水分、鹽分的限制，更分享曾有女患者因為打邊爐時，狂飲湯底及食沙茶醬，導致病情惡化，要緊急求醫。他因此警告心臟病患者，對於一些高鹽分的湯料及醬料最好少碰為佳。

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台灣新光醫院心臟內科醫師陳冠任於節目《健康晚點名》表示心臟衰竭，從統計上來說，5年來死亡率約50％，比例相當可怕，比起其他癌症死亡率還要高，因此絕不能輕視。要避免心臟衰竭，他指相關患者尤其需要注意日常飲食，以及水分、鹽分的攝入，過去便曾有心臟病女患者在打邊爐時，肆意狂飲湯底及食沙茶醬，鹽分攝取過多，引發肺積水並嚴重氣喘，需深夜求醫。

因為一旦心臟沒有力氣去泵走消化，那些水分、鹽分，一下子太多進入體內，便會導致肺積水，病患便會氣喘。

陳冠任又表示，任何狀況導致心臟功能退化，如心律不整、心肌梗塞等，都可能引發心衰竭，所以它比較像是一個結果。而常見有3大症狀，分別是喘，靜態時易喘氣、呼吸困難；腫，下肢水腫、肺水腫、尿量減少；累，容易疲倦、活動量降低。若同時出現上述3大症狀，應盡快就醫檢查，以確認心臟是否有無力化的徵兆。

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台灣營養師馬鳳吟於個人Facebook專頁上發文想維持血管暢通，可以多吃「通血路」的食物，並推薦以下3種食物，能有效保護血管、減少血管阻力。

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