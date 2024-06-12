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巨塔之后丨《巨塔之后》官宣演員名單曝光 　宣萱新髮型亮相做女一

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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無綫早前公佈今年將會開拍的劇集，當中《巨塔之后》被視為醫療界的《新聞女王》，早前有消息指離巢12年的張可頤回歸任該劇女一，同劇演員還有陳煒、劉佩玥、陳展鵬、吳若希、張頴康以及蔣家旻也有參演。

不過日前網上有消息指可頤辭演劇集，並指因對方將會開拍另一部合拍劇，與《巨塔之后》撞期，故無奈辭演。
而且，有傳將由同樣是實力派視后宣萱頂上，更有消息指有網民見到宣萱在佛山酒店出現。

視后回歸丨傳張可頤辭演回巢作《巨塔之后》　由這位實力派視后頂上做女一

官宣演員名單曝光

今日（12日）優酷正式官宣演員名單，發文表示：「慾望城市迷霧重重，詭計謊言錯綜複雜。在名利的漩渦中，人性與慾望交織。 @宣萱 @陳展鵬煎pang @陳煒 @劉佩玥Moon 領銜主演、@鐘鎮濤 @湯鎮業 @馬國明-Kenneth @蕭正楠Edwin 特別演出」

當中女一為宣萱 ，至於其餘演員沒有變動，仍是陳展鵬﹑陳煒 ﹑劉佩玥﹑等人，馬國明﹑蕭正楠﹑鐘鎮濤和 湯鎮業則為客串演出。

優酷正式官宣演員名單。

宣萱新髮型上陣

另，今日也是該劇的開機儀式發布會，見宣萱剪了一頭短髮亮相，收態大勇，還大晒開工利是，有網民就笑言監製鍾澍佳的劇集，每位大女主同樣以這髮型示人，包括《新聞女王》的佘詩曼和《黑色月光》的楊茜堯，似乎想突顯女強人感覺。

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