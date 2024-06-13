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升學就業︱NVIDIA半數員工年薪達178萬　掀200萬人爭奪職位6輪面試內容揭開

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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有現職NVIDIA（輝達）的員工透露，該公司每年會取錄1萬人，多達200萬人應徵爭奪職位，希望能賺取年薪超過22.8萬美元（約178萬港元）。

【升學就業/NVIDIA/輝達/AI教父黃仁勳/求職】美國晶片廠商NVIDIA（輝達）的最新市值超過3萬億美元（23.4萬億港元），是美股市值第二大公司，僅次於微軟。最近有現職員工透露，該公司每年會取錄一萬人，吸引多達200萬人申請應徵，希望能賺取年薪超過22.8萬美元（約178萬港元）！該名員工透露，面試NVIDIA職位需過五關斬六將，多達6輪篩選，而且內容都是技術性，並非普遍的答問形式。

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不少人視進入全球大公司為終身目標，NVIDIA就是其中一間。NVIDIA在全球AI晶片市場佔據90%市佔率，不僅股價一路飆升，半數員工的全年收入超過22.8萬美元（約178萬港元）。

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根據美國薪資網站levels.fyi顯示，NVIDIA硬體工程師的總薪資分IC1至IC7，分別是每年15.6萬、18.7萬、22.8萬、34.9萬、39.2萬、51.7萬、59.6萬美元（約121萬至465萬港元），大學畢業生屬第一級，緊接是碩士畢業或大學畢業但有工作經驗、博士畢業及資深員工。

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一直分享在美華人生活的知名YouTuber「保羅麥克風」，日前邀請在NVIDIA擔任工程師4年多的Rick分享工作點滴。Rick在節目中透露，NVIDIA每年約有200萬人應徵，但最終只有2萬人有面試機會，1萬人獲取錄過關。

他提到自己的個人面試經驗，首輪面試是與經理對談，主要了解應徵者是否適合公司，隨後的三、四輪面試均會透過電話形式，了解對方解決技術問題的方法，公司從中觀察應徵者的個性、思維。前後經歷了六次面試，Rick終順利過關，但他指，實際每個組別的面試流程都有不同。

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在NVIDIA工作的風氣之一是「speed of light」。Rick表示，員工們都會即某件事快速而有效率地完成，以獲得最好的結果。而在上司與員工之間的溝通，公司都非常重視「open communication」，讓各組別的資訊流通，一般都不會有保密，他說，公司認為讓員工知道愈多，愈能激發創造力。

Rick也提到，輝達十分著重員工的生活與工作平衡，盡量避免員工加班工作，在他任職的期間內，亦未遇到公司裁員，可見輝達對人才的需求十分龐大。

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職場文化 美國 NVIDIA 輝達（Nvidia，美：NVDA）

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