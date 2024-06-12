家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】

▲ 王敏奕（Venus）「喊功」了得！

在劇集《家族榮耀之繼承者》中，「渣男」丘智斌Brian（羅子溢飾）與其秘書Linda（王敏奕飾）、大馬拿督之女Gigi（梁諾妍飾）的三角關係看得令人相當肉緊，日前的劇情講到懷有Brian骨肉的Linda得悉絕望真相後傷心痛哭，也令人很想抱抱她！

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王敏奕晒喊功

Linda（王敏奕飾）懷有Brian的骨肉，她得知心愛的Brian（羅子溢飾）要與大馬拿督之女Gigi（梁諾妍飾）結婚，男友結婚而新娘不是自己，她先是驚訝地問Brian是否要與Gigi結婚，後來Brian未有回答就離開，Linda在當下傷心又失望。

在該場戲，王敏奕的喊功相當搶鏡，無論委屈喊或是崩潰喊不但對顏值絲毫無損，眼淚更是「話嚟就嚟」，無論是忍淚或是瀑布式落淚均演繹到位，更有網民笑言她是「淚之女王」！

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Venus激罕派福利

Venus繼《婚後事》後再於劇集內大展演技實力之外，其一副好身材也不容忽視。身為人妻的Venus難得地派水著福利，於端午節晒出「線頭」，龔慈恩也留言「咁正得唔得㗎」，相信說出不少網民的心聲。

現年32歲的Venus在2019年與曾國祥結婚，也成為曾志偉新抱。二人曾傳離婚消息，因為Venus在社交平台突然刪走與丈夫曾國祥的合照，當中包括連婚照都刪掉。

Venus回應傳媒表示與丈夫並沒感情問題，之前曾為工作整理IG的相片，但從沒刪走與丈夫的合照。

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