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基因遺傳︱醫科生兒子帶女友見家長　媽媽因1原因要求分手：小孩智商會遺傳母親

家事百科

撰文： 林愛娜

發布時間： 45 分鐘前

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醫科生兒子帶女友見家長，媽媽認為「小孩智商會遺傳母親」，要求兩人分手。

男女拍拖到穩定關係後，多數會帶回屋企「見家長」，父母都會在意子女另一半的條件。有台灣網民近日就在網上平台表示，就讀醫學系的表弟近日帶女友回家，然而表弟媽媽卻因一個奇葩原因，首次見面已反對兩人拍拖。

有台灣網民在PTT發文，他表示表弟是醫學系學生，女友就讀私立大學，長相甜美標緻。近日他帶女友回去見家長，惟媽媽竟反對二人交往，理由是「小孩智商會遺傳母親」。表弟陷入兩難，不想違背家人的意願，但亦不願與女友分手。

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不少網民紛紛搖頭嘆息，認為表弟只是拍拖，未去到談婚論嫁，不必管太多，而且媽媽說出這樣的原因，證明她的智商堪慮；有網民亦批評表弟是「媽寶」，「媽寶就不要浪費女生的時間了，問媽媽喜歡哪一種，結一結就好」、「說交往還要被管的，都幾歲成年了」、「醫學系一堆媽媽都是控制狂，普遍有嚴重的戀兒情節」。

不過，有網民亦認為媽媽的智商會遺傳，「真的是遺傳母親，但是後天因素也很多」、「男生的智商遺傳自媽媽，女生的智商遺傳自爸爸，娶到笨女生會生出智商低的兒子」。

「智商遺傳自母親」是否真確？

究竟「智商遺傳自母親」是否真確？英國《獨立報》（The Independent）在2019年曾引述研究指出，女性更有可能將智力基因遺傳給孩子。嬰兒的性別主要由性染色體X和Y組合而成，男孩的基因組合是XY，X來自母親、Y則來自父親，負責智力的基因包含在X染色體中，因此男孩的智商受媽媽遺傳，女兒的智商是從父母雙方基因中獲得。

不過，遺傳並不是智力的唯一決定因素，據估計，只有40%至60%的智力是遺傳，其他智力則依賴環境。但研究人員也發現，母親在智力的非遺傳部分中發揮極其重要的作用，有研究表明，母親和孩子之間的安全聯繫與智力密切相關。

美國華盛頓大學的研究人員發現，母親和孩子之間安全情感連結對於大腦的某些部分發展尤為重要，研究人員對一群母親與孩子的關係進行了長達7年的分析後發現，在情感上得到支持並滿足智力需求的孩子，平均在13 歲時，其海馬體比母親在情感上疏遠的孩子大10%。而海馬體是大腦中與記憶、學習和壓力反應相關的區域。

因此研究人員認為，母親的關愛可以為孩子帶來安全感，讓他們探索世界，並有信心解決問題。而忠誠、細心的母親往往會幫助孩子解決問題，進一步幫助他們發揮潛能。

【延伸閱讀】6個父母主導基因

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