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長壽秘訣︱研究指有正面社交圈能延長壽命50%　權威專家莫樹錦分享延年益壽秘訣

醫生診症室

撰文： 莫樹錦

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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【長壽/長壽秘訣/權威專家/莫樹錦/延年益壽/生活方式】「少鹽少糖、多菜少肉、不煙不酒，還要多做運動」，這老生常談看來是人類延年益壽的唯一良方，其實秘訣不止於此。著名醫學期刊《Journal of American Medical Association》（JAMA），曾教導另外兩種極影響生命長短的生活行為模式（見註）。

影片推介：

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Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

年少氣壯時，總是向前望，因這是唯一方向，而年長的，卻時常向後望，因這是較易方向，但要長壽便要先有生存目的（Purpose）。Alimujiang et al（見註）曾研究6985位年屆50以上的退休人士，以Likert Scale（李克特量表）方式的問卷，採研受訪者人生目的，發現生存目的較弱者，死亡率高出2.4倍，這研究見證我們那個「退休後老得快死得快」的想法，同時也加強了醫生對將來「退而不休」的計劃。

相關新聞：長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年

除了有目的而活外，更重要是投入社交活動（Social Engagement），總結148個不同研究，其中包括超過40萬個研究對象，主要結論是：有正面社交圈的人生，能延長壽命達百分之五十，心血管病、中風的風險均減少約百分之三十，當然這些研究也有明顯Bias（偏差值），就是本來較健康的人士，才有能力維持社交圈子，而並非社交圈直接延長生命，但無論如何，健康不健康都要繼續鞏固社交圈子，「執子之手與子偕老」的「子」，並非單指妻子，而是廣泛地包括各路好友。

延年益壽的秘訣，是愛惜身體的同時，也要有目的地跟好友們一起度過喜與悲。

註：Pizzo et al, JAMA ePub, 2020/Alimujiang et al, JAMA Netw Open, 2019

全文刊於《經濟日報》，原題為〈延年益壽〉

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