62歲黃秋生自爆健康亮紅燈　醫生警告指「血管阻塞」：一年後就會死！

▲ 黃秋生與高捷齊出席電玩代言記者會。

影帝黃秋生與高捷在昨日（6月11日）在台灣齊出席電玩代言記者會。兩人為遊戲拍廣告，另外，高捷和黃秋生都曾演過黑道大哥，作品形象深植人心。

他們在台上互派高帽，高捷說有看過對方演的港片《古惑仔》系列；黃秋生則說高捷根本不用演，氣場已讓人感受到是大哥，並稱：「我期待之後有機會與高老師學習，一起拍一部黑社會」。

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高捷說：「黃秋生是很客氣的人，非常值得尊重。」黃秋生更表示：「他是高老師，不是每個人都能隨便喊老師，他氣場很厲害，我拍完之後有偷偷去看他的戲，他一句對白我就知道自己差很遠，看他唸完台詞，就知道他這樣講才是對的。」

黃秋生還自曝之前因膽固醇、血壓過高，1年半前被醫生警告要動手術，更表示如果不動手術，可能1年後就會死，不過他對自己的健康狀況卻非常有自信，笑說：「都過1年半了，還沒死啊。」而且他現在正為新戲減重，就連前幾天去台南當開球嘉賓也嘆牛肉湯、虱目魚等美食。

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