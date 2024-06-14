按摩惹禍︱女子啪骨後翌日半身麻痺乏力　醫生拆解按摩禁區：1個位置不要按

【正骨/啪骨/半身麻痺/後遺症】日積月累的肌肉勞累最適合就是按摩鬆一鬆，但用錯方法可能適得其反。一名居美內地女上月預約「啪骨」療程，本來有頸椎問題的她沒想到正骨後，居然出現半身麻痺的症狀，伴隨著頭暈和噁心。隨後女事主多次回診要求醫生跟進治療不果，更被醫生索取後續治療費用，讓女事主氣憤不已。

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「啪骨」當按摩 翌日半身麻痺

該名居美內地媽日前在內地社交平台「小紅書」發文，指自己正骨後出現半身麻痺等後遺症。女事主較早前購買了一套4次的正骨套餐，用剩1次；因不想浪費最後一次的正骨療程，故此在上月14日突然心血來潮，在當時身體沒有不適的情況下，預約做最後一次的正骨，就當作普通按摩舒展筋骨。

當天到達診所後，女事主事前曾向醫生表明自己頸椎有點問題，加上「偶爾中指指尖有點麻」。當時醫生表示明白，然後就開始「啪骨」，從頸椎開始「左右兩下咔咔按」，然後順著脊椎按下去。療程完結後，女事主亦未感異樣，如常回家。

豈料翌日早上起來，女事主感到全身疼痛，幾乎左邊半身感到麻痺，亦只能夠長時間躺在床上，每當低頭時會感到頭暈，噁心。

左手臂到手發麻，左腿到腳發麻，頸椎和腰都疼。我意識到是他給按壞了。

回診要求醫生跟進 反遭醫生索取治療費

女事主左邊身體麻痺的症狀持續5至6天後，她決定再回診所追究該名醫生。醫生得悉情況後，聲稱是用鐳射治療替女事主消炎，惟女事主回家後，身體的麻痺感未有減退。時隔兩天後，女事主決定再三到診所找醫生做跟進治療，豈料醫生卻反而要求她支付後續兩次跟進治療的費用，讓女事主大感氣憤。醫生亦建議女事主若身體麻痺情況沒有好轉，可以到醫院做詳細磁力共振檢查。

我真的快氣死了！要不是他的操作失誤導致這次的醫療事故，我怎麼可能從一個好好的人，變成現在這個半身麻痺的樣子？！

「暴力正骨」易傷神經

帖文下有網民留言，指坊間有很多聲稱自己是「專業正骨」的醫生，其實是「暴力正骨」，建議不要自行去讓別人按摩脊椎附近的位置。亦有網民安撫女事主指麻痺的情況只是短暫的，大概幾個星期後就會自己復原，故不用太擔心。另有網民指出，如果本來有頸椎病人士，其實不適合出去正骨，否則會傷上加傷。

拆解按摩禁區：「頸前三角區」

不少人習慣出去按摩，台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩的時候經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。

第三，特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

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推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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1. 勿集中痛點按壓：推拿按摩不是越大力越好，也不應集中在某痛點做太多及太繁複按壓，按壓範圍應是由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然再到痛點按壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

2. 頸椎按壓不宜用力：頸椎位置涉及椎動脈，故即使頸椎疲勞，亦不應太大力按壓，尤其是頸椎第五、六節，建議在大範圍的肌肉按摩，而在耳仔、耳仔附近及後腦位置都不適宜太用功按壓。

3. 留意有否暈眩麻痺：按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痺等等；如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。

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