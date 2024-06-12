香港防癌會全力支援同路人及其照顧者 抗癌藥物發展佳 籲抱持康復希望
發布時間： 3 小時前
最後更新： 2 小時前
「很累，有人可以幫忙嗎？」、「一把年紀，不如放棄？」抗癌期間，患者要面對人生身心痛楚，照顧者亦同樣承受各種期望和壓力，難免出現內心掙扎。這個時候，「醫社合作」可更合適配對支援予有需要的患者。患有四期非小細胞肺癌的唐媽媽就是其中一個例子，她需要使用一種自費的免疫治療藥物，幸獲醫生和社工轉介，參加香港防癌會的「藥物資助計劃」，幫助她減輕經濟壓力，服藥效果亦理想，笑言抗癌期間體重「不減反增」。她的兒子黃先生勉勵同路人要主動求援，凡事總會有轉機。
確診第四期非小細胞肺癌 家人鼓勵樂觀接受治療
社區上的支援及同路人互相幫忙非常重要，減輕負擔之餘，亦能讓他們暫時「唞唞氣」，紓緩壓力情緒。香港防癌會定期舉辦同路人聚會，讓癌症患者及照顧者在面對挑戰的抗癌路上，有輕鬆和互相打氣的機會。較早前舉行的「媽媽真的愛您！」關懷聚會，邀請了多位經歷抗癌路的母親及其子女出席，其中唐媽媽就與兒子黃先生向同路人分享抗癌和照顧的經歷。
70多歲的唐媽媽大約於去年年中發現持續有咳嗽，求醫數次也被診斷為「氣管敏感」，只喻她多作休息。後來因染上新冠肺炎，就醫時經過一輪檢查，發現是肺癌，並有擴散跡象，至同年年尾證實為第4期非小細胞肺癌，唐媽媽及家人都感到非常震驚，她說：「食得瞓得，身體亦好健康，除了咳嗽並沒有甚麼不妥，完全不敢相信是事實。」
唐媽媽曾害怕治療過程會太過猛烈或辛苦，未必捱得到，想起 「人生70古來稀」，不如放棄治療，免得家人擔心及浪費金錢，便向醫生表示希望接受紓緩治療。但一對子女得知後非常反對，哭求唐媽媽不要放棄，最後她決定為家人積極接受治療。後來唐媽媽在瑪嘉烈醫院進行檢驗，發現沒有一種標靶藥適合她，兒子黃先生表示︰「全家人心情都極度低落，非常沮喪！」感謝醫生也沒放棄，經過一輪研究，建議可嘗試行免疫治療混合化療，讓唐媽媽及家人重燃希望。
勉勵同路人抱持正面態度抗癌
唐媽媽性格樂天開朗，化療及免疫治療帶來的副作用，她都能堅持捱過，她說︰「初時真的比較辛苦，胃口很差，但與其每日唉聲嘆氣，不如積極面對，家人在外工作已有壓力，不想他們回家看到一個『躺平』的病人，加重他們的心理負擔，所以我每日都盡量少吃多餐，沒有胃口也要好好吃飯。」一般肺癌患者都會出現不同程度的體重減輕，但唐媽媽不但咬緊牙關渡過每一次治療，更比治療前重了2公斤，毅力令人佩服。可是免疫治療所昂貴。黃先生表示，雖是小康之家，面對龐大的藥費開支，難免為家庭造成經濟壓力。幸好瑪嘉烈醫院的醫生推薦他們參加防癌會的「藥物資助計劃」。黃先生分享︰「由申請至獲得資助過程非常快，防癌會的服務比專業更專業，回覆快且非常細心及有耐性。」現在防癌會會按每次免疫治療撥出約三分之一的資助，幫補唐媽媽的治療費用，更能讓她得到最合適的治療。
唐媽媽一家非常感謝防癌會的協助，黃先生感言︰「遇到困難不用怕，有需要一定要出聲求助，尋求意見，香港還有很多有心的機構幫助大家，你我並不孤單。」唐媽媽亦勉勵同路人︰「生老病死在所難免，人生並不會一直風平浪靜，最重要食得瞓得，多點笑容，正面面對。」
防癌會至今藥物資助達市值5億元
香港防癌會主席朱楊珀瑜在聚會上表示，癌症確診個案仍在上升，根據醫院管理局香港癌症資料統計中心最新數據顯示，2021年癌症個案已多達38,462宗，較前年增加了12.5%。而女性患癌的數字已連續2年超越男性。因此，防癌會在防癌、抗癌及治癌三方面不斷加強服務和支援推出多項的慈善計劃，包括「慈善愛心病床計劃」提供住院服務、「心願計劃」實現晚期患者心願、賽馬會「攜手同行」癌症患者支援計劃提供專業輔導。
她又特別提及「藥物資助計劃」，自2006年至今已幫助了超過7,000名癌症患者，發放的現金補助亦超過2千萬港元，以及市值超過5億元的藥物資助。朱太認為，這些努力成果，全賴防癌會不同的合作夥伴支持，包括周大福慈善基金主席鄭家成，以及不同的善長支持。亦有賴各位來自公立醫院的臨床腫瘤科醫生、醫務社工，以及護士幫助。她同時向同路人推介由王榮珍主編、率領義工團隊製作的《走過驚濤駭浪癌症病人照顧者全面手冊》，幫助大家了解癌症治療前後的照護需要。朱太亦勉勵大家：「藥物治療已發展千里，大家也要對康復心存希望。香港防癌會會繼續與大家『攜手同行』走過抗癌之路。」
香港防癌會是本港歷史最悠久的非牟利抗癌機構。60多年來致力推動防癌、抗癌與治癌的工作，包括藥物資助、免費住院服務，以及為癌症患者及其家人提供各項支援等，在抗癌路上與患者及照顧者攜手同行。想知更多專業的癌症資訊，或了解防癌會的慈善計劃可瀏覽香港防癌會網頁。www.hkacs.org.hk。
注意副作用及護理 癌症治療前及早準備
化療、電療、手術等，癌症患者由確診、治療以至康復的過程，均面對着各種的問題和壓力。香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安醫生表示，癌症患者在治療期間需面對生理和心理上的問題。生理上包括有機會面對化療副作用如嘔吐等反應，以及飲食營養吸收。至於心理上包括負面情緒來襲。
林醫生說，約有50%以上的癌症患者會出現不同程度的副作用，而生理上的影響較常因化療或電療引起。化療會令病人比較易倦，或者年長人士、易暈車浪的患者會相對較易出現嘔吐等副作用。至於電療，尤其是患頭頸癌患者，他們治療後有機會出現口腔潰瘍及口乾；當電療位置近腹部的病人，則有機會出現腸胃不適。不過，隨着醫學昌明，出現上述副作用反應也愈來愈輕微，只有低於5%的患者會出現較嚴重的副作用，同時主診醫生亦會根據病人的狀況控制用藥的分量，因此病人切勿過度擔心副作用而延誤了接受治療。
林醫生補充，病人最大的問題是完成治療後的心理壓力，他們經常會擔心到底何時會再復發，或者能否完全康復等。加上生活上的起居飲食都會因患病而有所改變，例如胃口變差、短暫活動能力受限，需要其他人協助等，都會為患者帶來心理負擔。
治療後應多加注意營養攝取量
林醫生建議癌症患者在治療前，必須與主診醫生溝通清楚，了解哪一種治療最適合自己，同時認清該治療的做法、副作用等。舉例化療後會胃口變差和出現嘔吐反應，在治療前便要開始準備營養餐單，盡量少吃多餐，選擇分量小但營養價值高的食物，例如高蛋白質的食物，包括肉類、海鮮、蛋、奶類等，這些高蛋白質食物有助病人防止肌肉流失，同時促進傷口癒合。此外，電療後應盡量避免進食辛辣、煎炸等太刺激的食物，以免加劇口腔不適。醫生絕少會要求癌症患者戒口，除非某些標靶藥物有機會與食物相沖，例如西柚便應盡量避免食用。
癌症患者除了要注意飲食外，林醫生強調，家人的支持和陪伴亦非常重要。他續指，家人應耐心聆聽患者的感受，避免對患者作出批判的態度，互相理解，心平氣和地商討治療的方案。
癌症教育資訊
想了解更多副作用及護理方法，香港防癌會網頁提供各種癌症資料和照顧者的貼士，包括《化學治療副作用及護理》小冊子等。
（特約）