時尚速報｜HERMES petit h系列展　環保意念傢俬＋配飾＋生活用品

▲ 由本地藝術家Angela Yuen應用了Hermes各部門餘下來的物料創作出這個香港都會。（圖片品牌提供）

對熟知Hermes的消費者來說，Petit h這個系列的名字一定不會感到陌生，這一個最初源於愛馬仕家族第六代成員Pascale Mussard的意念，簡單來說就是將品牌各部門所用剩的資源和物料回收，然後通過創意總監Godefroy de Virieu的思維和創作，給這些物料來一個新生命，而這一種做法亦被視為品牌最早踏入環保範疇的一次行動，時為2010年﹗

至於想了解更多Petit h系列的人今次有福了，因為在中環的旗艦店裏剛剛舉行Petit h工作坊，該系列的產品悉數盡出，包裝一些稀有的產品，

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

例如由整套Bleus d'Ailleurs瓷器餐具碎片組成的餐桌、又或是超大型的teddy bear擺設外，同時亦找來本地的藝術家Angela Yuen應用了Petit h物料室內的皮革、領帶、鈕釦和掛鎖等，組合出只此一家屬於香港的雕塑，該雕刻在光影下投射出香港城市的天際線，為是次展期至本月23的Petit h工作坊帶來點睛效果。

產品查詢：2919 5000

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】