  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 16:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時尚速報｜HERMES petit h系列展　環保意念傢俬＋配飾＋生活用品

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

由本地藝術家Angela Yuen應用了Hermes各部門餘下來的物料創作出這個香港都會。（圖片品牌提供）

對熟知Hermes的消費者來說，Petit h這個系列的名字一定不會感到陌生，這一個最初源於愛馬仕家族第六代成員Pascale Mussard的意念，簡單來說就是將品牌各部門所用剩的資源和物料回收，然後通過創意總監Godefroy de Virieu的思維和創作，給這些物料來一個新生命，而這一種做法亦被視為品牌最早踏入環保範疇的一次行動，時為2010年﹗

至於想了解更多Petit h系列的人今次有福了，因為在中環的旗艦店裏剛剛舉行Petit h工作坊，該系列的產品悉數盡出，包裝一些稀有的產品，

點擊圖片放大
+7
+6

例如由整套Bleus d'Ailleurs瓷器餐具碎片組成的餐桌、又或是超大型的teddy bear擺設外，同時亦找來本地的藝術家Angela Yuen應用了Petit h物料室內的皮革、領帶、鈕釦和掛鎖等，組合出只此一家屬於香港的雕塑，該雕刻在光影下投射出香港城市的天際線，為是次展期至本月23的Petit h工作坊帶來點睛效果。

產品查詢：2919 5000

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】   【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】            【職場文化智慧】

相關文章

時尚速報｜Bobbi Brown夏日新「粧」備　加入維他命的底霜+粉餅
12:08 2024/06/10
時尚速報｜Bobbi Brown夏日新「粧」備　加入維他命的底霜+粉餅
時尚話題｜CHANEL創作總監Virginie Viard突離職　繼任人選：Celine的Hedi Slimane？
15:31 2024/06/06
時尚話題｜CHANEL創作總監Virginie Viard突離職　繼任人選：Celine的Hedi Slimane？
時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣
12:17 2024/06/05
時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣

你可能感興趣

時尚速報｜Bobbi Brown夏日新「粧」備　加入維他命的底霜+粉餅
12:08 2024/06/10
時尚速報｜Bobbi Brown夏日新「粧」備　加入維他命的底霜+粉餅
時尚話題｜CHANEL創作總監Virginie Viard突離職　繼任人選：Celine的Hedi Slimane？
15:31 2024/06/06
時尚話題｜CHANEL創作總監Virginie Viard突離職　繼任人選：Celine的Hedi Slimane？
時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣
12:17 2024/06/05
時尚速報｜Salomon香港首間專門店登場　3大限量鞋款新店獨賣
消費資訊 消費種類 太子大廈 手袋 時裝服飾種類 時裝服飾 Hermes

最高瀏覽

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮