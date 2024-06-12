時尚速報｜HERMES petit h系列展 環保意念傢俬＋配飾＋生活用品
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 1 小時前
對熟知Hermes的消費者來說，Petit h這個系列的名字一定不會感到陌生，這一個最初源於愛馬仕家族第六代成員Pascale Mussard的意念，簡單來說就是將品牌各部門所用剩的資源和物料回收，然後通過創意總監Godefroy de Virieu的思維和創作，給這些物料來一個新生命，而這一種做法亦被視為品牌最早踏入環保範疇的一次行動，時為2010年﹗
至於想了解更多Petit h系列的人今次有福了，因為在中環的旗艦店裏剛剛舉行Petit h工作坊，該系列的產品悉數盡出，包裝一些稀有的產品，
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例如由整套Bleus d'Ailleurs瓷器餐具碎片組成的餐桌、又或是超大型的teddy bear擺設外，同時亦找來本地的藝術家Angela Yuen應用了Petit h物料室內的皮革、領帶、鈕釦和掛鎖等，組合出只此一家屬於香港的雕塑，該雕刻在光影下投射出香港城市的天際線，為是次展期至本月23的Petit h工作坊帶來點睛效果。
產品查詢：2919 5000
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