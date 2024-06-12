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騙案｜警方打擊詐騙及洗黑錢拘175人涉141宗騙案　損失總金額達7.8億

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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警方採取代號「穿雲」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢案件。（曾秋文攝）

警方採取代號「穿雲」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢案件。港島總區科技及財富罪案組高級女督察朱婉湉表示，最近發現有騙徒假扮網上購物平台客服，要求受害人過數，港島總區聯同多個部門由5月27日至6月11日採取執法行動，期間拘捕175人（108男67女），年齡由17至75歲，涉及141宗騙案，估計有665名受害人（15至89歲），損失金額介乎900元至2800萬，案件損失總金額達7.8億元。

其中，最大一宗案件為75歲女受害人，她被騙徒遊說投資股票，聲稱低風險及高回報，最後該名女長者損失2800萬元，令其傾家蕩產。而部分受害人不少都是高學歷及高收入人士，包括醫生、律師、藥劑師及大學人員等。被捕人士分別涉嫌干犯「以欺詐手段奪得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」等罪名。

行動中警方主要針對售賣傀儡戶口的人士，有被捕人短時間內14次出售其個人戶口，警方亦發現有騙徒明目張膽在社交平台招攬出售傀儡戶口，於是警方採取放蛇行動，拘捕5名戶口傀儡戶口的買手。警方呼籲市民切勿以身試法，貪圖數千元的報酬出售傀儡戶口。2023至2024年警方就7宗傀儡戶口的案件已向法庭申請加刑，其中1名被捕人獲法處判處6年3個月刑期。

記者：曾秋文

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