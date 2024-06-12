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女人宿命︱高層丈夫退休無員工「指揮」常發脾氣 太太形容凑巨B：真係好惡頂

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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《退而不休》劇照

兩個女人茶敘訴心事。「我嗰個真係好難湊，由朝到晚都問我有乜嘢食，一日食足五餐。好啦，我辛辛苦苦煮佢話要食嘅嘢，佢都係食少少就話飽嘞，係咪玩嘢！」

「我咪又係，我嗰個食嘢好挑剔㗎，成日挑三挑四，今日食過嘅，聽日就唔食㗎啦，你話係咪浪費呀！」

兩位女士打扮端莊大方，但怎樣看都該是熟年一族吧！她們談的該不是幼年子女，難道是在交流湊孫心得？

破壞夫婦關係的4大因素：

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「我嗰個成日都會激死我，好似嗰日咁，佢話要食芝士，我話我剛買咗，叫佢去雪櫃搵，佢竟然話搵唔到，仲去開冰格搵。天呀！芝士又點會放喺冰格㗎，你話佢個腦係咪有事呀！」

湊得輕鬆啲
好聲音爸爸︱讀直資名校2招令女兒奪3個進步獎　周吉佩爆太太陪讀秒變「暴龍」

兩個女人咯咯笑起來。「我都唔明，點解佢哋成日都話搵唔到嘢，明明放喺佢面前最當眼位置，佢都話搵唔到㗎，我諗係個腦同眼都有事囉！」

談到眼睛，另一位着意地問：「係呢，你嗰個做咗白內障手術未？」然後，兩人的話題就扯到健康去，誰已通過波仔、誰的心臟有問題、誰要照腸、誰要做針灸，他們要吃甚麼藥，有哪些補充劑最有效……對，她們是在談論自己的丈夫。

「唉！以前佢習慣咗指揮數百員工，退咗休之後，佢就集中指揮我同菲傭，成日要聽佢呢樣嗰樣，真係好惡頂㗎！」她說時一臉苦澀。

「我咪又係，佢可能知道自己智力同體能都走下坡，但係礙於愛面子就死都唔肯認，咁咪成日發我脾氣囉！」另一個附和。

女人前半生花盡心思悉心培育子女，孩子長大了，以為可以安靜享人生，卻要接手湊巨嬰BB，兼且荊棘滿途，也許這是女人的宿命吧！

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撰文 : 鄧藹霖 會笑媽媽

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