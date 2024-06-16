我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

藝人林子善是很多人心目中的好爸爸，子善接受TOPick節目《我都係爸媽》訪問時，就謙虛表示不敢當，因為世上只有女兒可以說這句話，又冧爆指女兒很捧他場，就算他只是扭一顆螺絲，囡囡也會大讚：「爸爸你很厲害！」令他既感動又開心，但隨即眼紅紅表示，最怕女兒踏入反叛期不再黏爸爸 ，所以要想盡辦法跟她當好朋友。

他又憶述太太當年在沒有麻醉的情況下順產，過程實在太痛苦，他怕太太辛苦，故不會再生多個。

自小有照顧小朋友的經驗

子善的女兒「小乖乖」轉眼已4歲半，他指自己不算是新手爸爸，因為自小已有照顧小朋友的經驗：「我很小的時候，已經要照顧小朋友，我媽媽是做類似陪月、要照顧小朋友的工作，所以從小到大，照顧過很多很多個，我想都有20個小朋友。因為是她的工作，我要幫她忙，現在有新的方法，我也會與時並進，所以照顧小乖乖對我來說，沒有難度。」

他指，以前照顧小朋友難度更高，因為是用尿布的，這亦令子善養成不怕為小朋友清潔大小便和嘔吐物。

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獲女兒讚賞即感動得眼濕濕

由於子善是性情中人，十分眼淺，問他第一眼看到小乖乖可有流淚？他透露在當下反而體會到人的渺小：「我是看著太太順產，因為其實一布之隔，就是生與死之差，我覺得在這段時間裡面，我看到人生的生死之餘，其實體驗到一樣東西就是，人其實很渺小。」

同時，亦感受到媽媽的偉大：「生完小朋友身型會有改變，但她都用這個漂亮的身型去生小朋友出來，所以每一個媽媽都是英雄，我經常說很感恩我太太，很感恩小乖乖選擇了我當她父親，令到我的智慧或者很多東西提升了，看東西方面，角度是爆開了。」

▲ 自言不是怪獸家長（攝:陳慧安）

子善除是名好演員，也是大家眼中的好老公、好爸爸，不過子善對此表示不敢當：「你說我是好爸爸，我不敢當，但這世上暫時只有一個人可以說這句話，就是我女兒，只有一個人能說我是不是一個好老公，就是我老婆。」

講到女兒現在這個歲數很懂得說話，子善更是冧爆，然後感動得眼濕濕說：「嘩，這樣...會哄到我很開心的，扭一夥螺絲，很簡單的，有粒螺絲鬆了，便扭一扭，她就會很細心觀看，說：『爸爸你很厲害』，有時我去跑步，之前我會戴帽戴眼鏡，她就會說：『嘩爸爸，你很有型』，哄得我很厲害。」

▲ 一家三口樂也融融（照片:林子善IG）

害怕女兒反叛期不再黏爸爸

有女萬事足的子善，又順道向朋友解釋少了外出聚會的原因：「我在此亦都要跟身邊兄弟姐妹說，不好意思，很多時候吃飯，或是出去聯誼一下，我都沒有時間，這是小乖乖最黃金的時間，我除了要陪伴老婆，我愛人之外，我多了一個女朋友。」

雖然現在兩父女十分老友，但小朋友踏入青春期難免會有反叛行為，甚至不再黏爸爸，問他可會擔心那一天的來臨？子善聽罷即深呼吸，繼而強忍淚水表示：「現在就將所有時間，有時間我盡量想給她多一點，因為我很怕這一天，對的，很怕這一天，但我都知道一定有這一天，所以我現在要跟她做好朋友，跟她做朋友，希望去到她那一天，她都肯跟我說很多東西。」

子善還想盡方法，例如跟女兒的朋友當朋友，並努力賺錢滿足女兒，他更幻想將來跟女兒對話的畫面：「你同學吃什麼，叔叔帶你們去威，跟你們去吃東西、去玩或者什麼，你們去玩，玩完後吃東西，我在這裡等你，我安排好食物給你們。」說著說著，子善又說要跟女兒的朋友一起去「蒲」，腦海中的所有假設畫面，無非是想一輩子守護女兒，盡顯父愛。

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借機讚太太聰明卻懂得裝笨

至於對女兒有何期望？子善表明不是怪獸家長，甚至是一位放鬆的爸爸，笑說：「我前兩星期才給外母說，小乖乖26個英文字母也不懂，是不是26個英文字母？ABC我當然懂，但不知道是多少個，後來我都很羞愧，我都不敢說話。她說你這麼有空閒跟她玩，應該教她英文生字。」

子善又希望盡己所力給女兒一個舒適的環境成長：「因為我會將自己的能力，在現在身體健康的時候，賺多點錢之餘，陪她多一點。因為我覺得女性最重要是她的命，知識是重要的，但不要太叻，因為我身邊有很多太叻的女性，賺錢很好，但到現在暫時都未找到一個好老公。」

他並坦承是傳統的人：「我覺得做女人要很懂體諒老公，打理好家庭，不用知識太淵博，最重要是命，有智慧、有眼光。」然後再借機讚太太：「其實是要很叻，但要懂得裝笨，就像我太太一樣，非常叻，是很聰明的，但經常裝笨。」

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親眼目睹太太順產太痛苦 拒再追多個

之後，子善跟主持Kiwi大玩「快問快答」遊戲，其中一條問題是問他會否追多個小朋友？他已即時落閘：「首先我體驗過順產，不用麻醉針，不用任何東西，聞所謂笑氣，整個過程是很痛苦的，痛到不得了，所以其實我不想老婆再辛苦了。」

而女兒亦沒有說過想要弟妹，他甜笑謂：「她可能覺得有我便夠了，我好像她的朋友或男朋友這樣。所以她睡覺很有趣，睡一睡她醒了，她原本睡在媽媽身邊，望一望，我問睡醒嗎？過來爸爸這邊，她就像蟲般爬過來，就在我旁邊，她要嗅到我的味道，因為初生三個月都是我照顧，不是外傭姐姐，我餵夜奶各樣東西。」

最後，子善透過鏡頭對女兒說：「有甚麼事要跟爸爸說，爸爸一定是你最好的聆聽者，最好的朋友，不要收起來，因為我也經歷過你現在的階段，很感恩的是，爺爺當了爸爸是朋友般，所以爸爸有甚麼都會跟爺爺說、跟祖母說，所以我都想你像我一樣，甚麼都說給我聽，拍拖也好，讀書辛苦也好，我會盡量在身邊協助你，因為這是爸爸的責任。」

相信小乖乖長大後看到這一番說話，就會感受到什麼是父愛如山。

場地：Mini Hotel

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