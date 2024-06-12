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網絡熱話｜相愛8年驚揭丈夫智力僅70　人妻狂數7大優點崩潰：明明各方面很優秀

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

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相愛8年驚揭丈夫智力僅70，人妻狂數7大優點崩潰：明明各方面很優秀。

【兩性關係／夫妻／智力／智障】人妻婚後竟發現丈夫智力不足？台灣一名女網友早前在網上發文稱，與老公交往8年，卻發現老公一直在扮演正常人，真實智力只有70幾，令她感到崩潰：「怎麼看都不像智障啊？！」。

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台灣一名女網友在Dcard討論區以「老公智力不足...」為題發文稱，自己與老公由拍拖到結婚8年，從未懷疑過他的智力，直至結婚後，在整理書櫃時竟發現老公的《身心障礙手冊》（等同香港《殘障人士登記證》）。

在她的追問下，老公最後承認他的智力只有70幾，而一般人正常/平均智力的水平大約是在90至109之間。據香港唐氏綜合症協會網站指，智障人士分為4個程度，輕度智障的智商為50-69，中度智障的智商為35-49， 嚴重智障為20-34，以及極度嚴重智障的智商在20以下。

她又指出，老公除了有點生活白癡和閲讀障礙以外，各方面都很優秀，得知真相後令她大為震驚，並感到難以置信。

在我眼中，老公在人際溝通方面很優秀（比我會說話，很照顧他人感受），而且多才多藝，有各種浪漫的創意，畫畫、攝影、唱歌、寫情話都在平均水準之上，打砲的技術也超X。怎麼看都不像智障啊！？！？！

帖文發出後引起大量網民的熱議，感嘆樓主老公的努力，「因為他是多麼努力才讓人看起來正常」、「背後一定花了很多的心力」，亦有人認為老公的智力並不重要，「夫妻間相處沒問題應該就好了吧」、「智商又不重要，你很幸福就夠了吧」。

不過，大部分網民認為樓主老公不屬於智障，「那個...70以下才是智障」、「智力70不代表智能障礙好嗎？你注意看他的手冊編碼，也許他是過動兒，情緒障礙，語言障礙，閱讀障礙，自閉...很多分類」。

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