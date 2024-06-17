重新出發｜前夫出軌搭上女員工　台女星離婚7年剖白：出門都沒勇氣

▲ 柯以柔在節目上回想婚變時，坦言從未想過自己會離婚，並淚吐當時連出門的勇氣都沒有，害怕被別人議論。(圖片來源：《命運好好玩》YouTube)

台灣女星柯以柔的前夫7年前被拍到與員工出軌，兩人訴請離婚，惟官司一打就長達5年多，終在前年正式落幕。柯以柔回想婚變這段期間的心路歷程，坦言從未想過自己會離婚，更對自己生活產生極大影響，更哭訴當時連出門的勇氣都沒有，害怕被別人議論，幸遇到許多貴人相助，終令她逐漸走出陰霾。

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台灣女星柯以柔早前出席電視台節目上談及婚變的心路歷程，她表示，當時正從事團購事業，事業發展順利，怎料任職名廚的前夫郭宗坤外遇被拍，很多媒體在她家樓下等待，讓她不得已暫停工作，3個孩子也不能到校上課。她直言：「沒有想過八點檔的事件會發生在自己身上，因為我當時的狀態就是前夫從日本回來被拍到，我看到那個影片很像八點檔的劇情。」她更稱，當時甚至不敢出門，害怕被別人議論。

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由於婚變來得太突然，柯以柔從未想過前夫會外遇，她一瞬間腦袋一片空白，只能與家人一起躲在家中。而當時幾乎所有節目都播放她婚變一事，也讓她完全不敢打開電視，甚至認為自己沒有辦法承受網友的評論。她發現自己沒外表中看起來的堅強，並一度哽咽表示：「最大的打擊就是那種整個被背叛的感覺，而且其實是被蒙在鼓裡很久。」

▲ 柯以柔表示，任職廚師的前夫郭宗坤外遇被拍，很多媒體在她家樓下等待，讓她不得已暫停工作，3個孩子也不能到校上課。(網上圖片)

幸好生命中遇到許多貴人幫忙，不少合作的廠商暖心地願意等待，待她一切準備好再繼續合作。在重回直播時，被網友問及婚變一刻，也會有和善的粉絲提醒不要詢問與主題無關的內容，讓她時至今日心存感謝。

柯以柔近日被台媒影到收工後，獲一名長相斯文的眼鏡男接送，二人一同返家、晚餐約會，期間柯以柔更主動勾起男方的手，臉上充滿幸福笑容。柯以柔之後透過經紀人大方認愛：「以柔很滿意現階段的狀態。能找到一個有共同興趣的伴，覺得很開心。」

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