長壽秘訣︱哈佛研究：喜歡遲到的人患心臟疾病風險較低　變相更長壽

【長壽/長壽秘訣/延年益壽/哈佛研究/壓力/樂觀/心血管/心臟病/中風】常遲到者有「藉口」奉旨遲到！哈佛研究指出，喜歡遲到的人大多數個性樂觀、不太給自己壓力，而樂觀的個性直接影響健康，一般會少出現心血管問題，患心臟疾病或中風的風險較低，如果持續保持樂觀的心態，預計接下來的15至40年都會保持健康，變相更長壽。

美國哈佛大學醫學院專家持續發表研究，引證了樂觀者會更健康之論。哈佛專家更分析了經常遲到者，即時間觀念較差者的健康狀況，由於他們樂觀，不太給自己的壓力，不喜歡受時間管束，總認為還有很多時間去做事，這樣有助身心健康發展。

研究指出，如果人們持續保持樂觀態度，接下來15至40年會少患病，尤其患上心血管心臟病機會更低，對血壓亦有幫助而減少中風危機，此外，樂觀者患上憂鬱症的機會也大大減少，因而會更健康，降低了死亡率而變得長壽。

根據哈佛醫學院發表的學術文章《Harvard Men's Health Watch》，在一項研究中，醫生評估近300位接受心臟冠狀動脈搭橋（即俗稱通波仔）手術的中老年患者，他們皆進行了心理評估，去衡量是否樂觀，之後追踪他們手術後6個月的狀況，數據顯示樂觀者再入院機率低於一半，而不屬樂觀者多出3倍機會心臟病發作或需再做手術。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5