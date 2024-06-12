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MIRROR成員丨教主Anson Lo陳慧琳攜手演繹《深閨》　Kelly大讚盧瀚霆感情拿捏準確

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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教主Anson Lo與天后Kelly合作。

MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）在去年在個唱中邀請了陳慧琳（Kelly）任表演嘉賓，引來極大迴響。最近Anson Lo再次邀請Kelly灌錄《深閨 feat. KELLY CHEN 陳慧琳》，來一次正式合作，而向來做事認真的Kelly，為了這次合作，在錄音前狂Loop Anson Lo的《深閨》，練熟旋律才開始錄音，專業精神可嘉。
 
《深閨 feat. KELLY CHEN 陳慧琳》可算是一個推進版，因為《深閨》原來的版本講述一對情侶不理世俗的一切，只想留在家中相戀，互相依偎在一起，但歌曲中的主角，其實都感到害怕，不過亦因為害怕，所以才更想深閨。合唱版是一個延伸，Kelly飾演過來人的角色演繹歌曲，說服男主角要對自己篤信的愛情觀有信心。

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Anson Lo與陳慧琳。

Anson Lo陳慧琳互相欣賞

找來Kelly再度合作，Anson Lo開心道：「上次同Kelly合作係喺舞台上面，邀請佢做表演嘉賓，今次係Official合作，邀請佢Featuring我首歌。一直好欣賞同敬佩Kelly，跳唱皆能，係香港一個Icon，能夠邀請到合唱，自己覺得係好勁嘅事。」

至於Kelly，近年都與不同歌手合作，她說：「我都想同新生代歌手合作， 之前同Sing Sing Rabbit，另外亦宣布咗我同AGA合作，但就要等到我完咗巡唱先可以進行。有日忽然間收到Anson嘅邀請，想搵我合唱，而且可以幾個鐘就搞掂，幾好，所以Why Not？同埋之前合作好愉快，不過冇諗過同佢合作係唱慢歌 ，我諗住一定係快歌啦！但咁都好，我為咗呢個合唱版，我起碼聽咗100次《深閨》，啲View數有一半係我㗎！」

她又謂，聽著Anson Lo的演繹，感受到他唱慢歌的深情度又提高了，感情拿捏得非常好，令到《深閨》好好聽。Anson Lo聽到Kelly的嘉許，也感到萬分興奮。
 
這次二人走進錄音室合作，Kelly表示令她回想到過去灌錄《誰願放手》的那份情深，而去年推出的《我的親人》，亦都有類似感覺。

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意猶未盡盼再合作

另外，數算一下，Kelly對上一次與男歌手合作錄歌，原來已經是2014年為電影《盜馬記》主題曲《不如今晚》與梁家輝及鄭伊健合作，Kelly坦言：「因為每個人都有唔同Character，所以每次感受都會有唔同，但上一次配合電影的喜劇劇種，所以演繹上都比較搞鬼，今次合唱版係好有意思，俾我嘅感覺唔同，所以唱法亦唔同。」

至於Anson Lo，則指每次跟前輩合作都會有壓力，他說：「Kelly又唱得，錄音又快，而新版本不論歌詞Melody都唔一樣，我同Kelly係以Harmony形式對唱，所以我嘅Range要再高啲，係一個挑戰。」
 
經過今次再度合作，二人都感到意猶未盡，期盼日後再度合唱，不過Kelly強調：「唔好再唱我啲歌，佢嗰啲新啲好玩啲。」不過Anson Lo隨即想到新點子，提議道：「如果再合作，我哋要俾啲驚喜大家，唔好唱大家嘅歌，直接出一首新嘅型嘢出嚟唱，唱快歌！」這狂想會否成真，就要拭眼以待。

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盧瀚霆 陳慧琳 歌手 Mirror

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