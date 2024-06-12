北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩

▲ 一名港男與家人實測到深圳牙科診所接受洗牙、剝牙及植牙等服務，有自稱本港牙醫的網民觀看影片後列出3大錯誤之處。

【北上睇牙／植牙／剝牙／洗牙／牙醫/臉癱】近年不少港人喜歡北上求醫，有港男就帶同家人到深圳一間牙科診所進行實測，分別以29元人民幣（約31港元）及1980元人民幣（約2131港元）的價錢洗牙及植牙，事後大讚價錢相宜，過程亦十分快速，對結果感到滿意。不過有自稱本港牙醫的網民觀看影片後表示大為震驚，並留言列出3大錯誤，直言事主「無臉癱真係好彩」。

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該名港男近日以網名「黑糯米」在YouTube上載影片，與外父及外母一同到深圳「護芽口腔」牙科診所進行進行植牙、剝智慧齒及洗牙的過程。他在影片中表示，自己想將右邊的智慧齒剝掉，但在香港接受檢查後，牙醫報價12,000元，價錢較貴，遂萌生北上睇牙的念頭。此外他亦指出，其外父大約2年前在香港花費逾10萬元在香港植5隻牙，而該診所植牙每隻只需1980人民幣，僅為香港10分之1。

從影片可見，牙醫看診流程頗為快速，事主剝掉2隻牙，過程僅需15分鐘，甚至沒有開刀，令他忍不住嘖嘖稱奇：「手勢都OK喎，而且唔使開刀、縫線」。進行剝牙及植牙前需要先進行電腦掃描（CT Scan）檢查、驗血壓及血糖，其中電子掃描屬於免費檢查，不過外父就因為血糖超標而無法即時進行植牙。

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而事主的外母則在接受電子掃描檢查後，在現場臨時決定植3隻牙，並即時進行，過程僅用了36分鐘，令事主驚嘆「咁有效率嘅，乜種牙可以快成咁，我依家先知。」事主表示，今次是受該間診所邀請進行實測，因此可拍攝治療的全過程，但就強調自己絶非賣廣告，是「真金白銀俾錢」。

實測影片引起網民熱議，其中有3名自稱本港牙科醫生的網民留言進行分析，並列出以下3點錯誤，甚至直言「作為一位香港牙醫，我真係為你擔心。」、「神經線無受影響、無臉癱真係已經好彩」。

1. 剝牙不開刀

網民指出，從事主的檢查結果可見，其右邊下排的智慧齒腳尖有倒鈎且接近神經線，然而負責的醫生卻選擇用不開刀的方式直接剝牙，結果導致腳尖斷掉。雖然腳尖斷裂未必會引起問題，但如果按照正常程序開刀處理，將小心分開牙冠與牙根，則可順利將牙完整剝掉，並避開神經線，無後顧之憂。

2. 外母植牙位置角度不佳

網民表示，事主外母植牙的位置及角度基本上並不理想，有可能影響日後清潔，令植體出現牙周病風險，屆時會比真牙更難處理。他進一步解釋，清潔困難會引發植體牙周炎，並破壞植體周圍的牙骨，最後甚至會出現鬆動、植牙失敗的情況；即時想重新植牙，亦會因牙骨被嚴重破壞而難以進行。

3. 衛生意識較弱

雖然牙科診所內所有工具「都包晒焗袋」，但醫生一開始並未戴上手套，「工具都唔攞就幫你地檢查」，而另一名負責為事主剝牙的醫生雖然有戴手套，但事前曾徒手觸碰牙櫈燈，之後「用手套掂返同一位置，再幫你做手術」，令網民感嘆「佢地嘅infection control（感染控制）意識都仲係薄弱」。

事主其後亦有回應網民警告，表示：「咁驚，多謝你提醒。」、「好多謝你意見，正因為係實測，所以過程無包裝全公開，有咩問題都可以俾大家睇到」，並承諾1年之後會再出上載影片分享結果。

此外，有人請事主介紹深圳牙科診所「有冇小朋友洗牙補牙等我帶埋阿仔一齊去」，事主則回應：「香港有兒童牙科保健，唔建議返內地做。」

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