青春期︱12歲女兒情緒波動嚇怕妹妹 醫生媽媽：前額葉發育尚未成熟導致

▲ 孩子出現青春期，由於他們的前額葉發育尚未成熟，無法理性控制自己的情緒。

我的十歲小女兒說：「媽媽，你有否覺得姐姐（十二歲）近來的情緒非常波動？有時候，她很喜歡跟我一起玩，有時候卻嫌我煩，說我騷擾，把我趕出房間外。我真是受不了這種變幻不定的情緒！」我說：「雖然你姐姐在我面前較少有這樣的表現，但是我絕對相信你說的話；因為你所描述的，正正是一個踏入青春期少女會出現的情況！」

青春期的少年少女，情緒波動特別大；行動和思想，經常受到賀爾蒙、多巴胺和活躍的邊緣系統影響，不停地改變主意。這一刻跟你談得很興奮，下一刻忽然覺得你煩，又或陷入自我懷疑、抑鬱、憤怒中。由於他們的前額葉發育尚未成熟，無法理性控制自己的情緒，因此在他們身邊的家人，就會感受到他們情緒起伏的壓力；倘若跟這些青春期的孩子計較，認真便輸了。雖然我不清楚平日她們姊妹倆的相處細節，但是小女兒細膩的觀察、以及像教科書般精準的描述，實在令我佩服不已。

高EQ孩子父母不會對子女說的3句話

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

小女兒說：「我認為你之所以沒有感受到姐姐的問題，是因你平日需要上班，少時間跟她接觸。而我整天都在她身邊，所以很清楚她的一舉一動；她的每個微小變化，都深深地困擾我。」

還有一個可能性，就是大女兒在我面前特別懂得控制情緒。一來受到我的影響—我甚少在她面前情緒失控；二來我尊重她所需要的空間和私隱，故極少在不適當的時候打擾她；不像小女兒般少條筋的，無時無刻去找姐姐，從沒先考慮是否合適的時候。

我告訴小女兒：「在姐姐的前額葉發展成熟前，這幾年我們都要忍受她的情緒波動。首先你要知道，她的情緒絕對不是針對你—並不是你做錯或做對了甚麼，而是她自己在發燒。我很高興你能夠如此準確地觀察到姐姐的轉變。現在你看到她這個『恐怖』模樣，那麼多過兩年、當你進入青春期時，就知道如何留意自己的情緒波動、並好好控制了。」

小女兒陰陰地說：「嘿嘿，我才不會控制呢！到時候，正是我報復姐姐的時候了！」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】